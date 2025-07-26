Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir

Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YPG/PYD'nin "Terörsüz Türkiye" sürecini yavaşlatma girişimlerini sert sözlerle eleştirerek, 10 Mart 2025 mutabakatına uyulması gerektiğini söyledi. Bahçeli, Türkiye'nin terörden arınarak birlik ve kardeşlik içinde yoluna devam edeceğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve "Terörsüz Türkiye" vizyonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. YPG/PYD'nin 10 Mart 2025 mutabakatına riayet etmediğini vurgulayan Bahçeli, "YPG/PYD'nin süreci ağırdan alması, gelişmeleri sakatlama arayışı kabul edilemez bir çirkefliktir" ifadelerini kullandı.

"10 MART MUTABAKATINA HARFİYEN UYULMALIDIR"

Bahçeli, terör örgütlerinin bölgesel güvenliği tehdit eden faaliyetlerinin son bulması gerektiğini belirterek, "Suriye'de SDG kisvesine bürünen YPG/PYD, hem Şam yönetimini hem de ülkemizin güvenliğini tehdit eden adımlarına ara vermeden devam ediyor. Paris'te yapılan görüşmelerde gündeme geldiği üzere 10 Mart mutabakatına harfiyen uyulmalıdır" dedi.

Bahçeli'den YPG/PYD'ye: Süreci sakatlama arayışındalar, bu çirkefliktir

"TERÖRLE GEÇİRİLECEK BİR ANIMIZ KALMADI"

Türkiye'nin birlik ve kardeşlik içinde geleceğe ilerlediğini kaydeden Bahçeli, "Artık terörizmle geçirilecek bir anımız kalmamıştır. Ülkemiz ve bölgemiz terörden arınacak; birlik, dirlik ve kardeşlik barışçıl bir atmosferde kökleşecektir" sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

"ABD DÜRÜSTÇE DESTEK OLMALIDIR"

Bahçeli, ABD yönetimine de eleştirilerde bulunarak, "ABD el altından sürdürdüğü İsrail havariliğini sonlandırmalı, YPG/PYD'nin tasfiyesine dürüstçe destek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

10 MART 2025 MUTABAKATI NEDİR?

Ne zaman ve kim imzaladı?

Suriye'de geçici yönetimin lideri Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve SDG komutanı Mazlum Abdi arasında 10 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede 8 maddelik bir mutabakat imzalanmıştır.

Mutabakatın Önemi

  • Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgulanan anlaşmanın temel hedefi, ülkeyi tek bir merkez altında bütünleştirmek ve SDG/ Ypg yapılanmasını devlet sistemine dahil etmektir
  • Ayrıca, bu imza Türkiye tarafında PKK ile mücadele stratejisi açısından kritik bir adımdır; çünkü mutabakat, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin silah bırakması ve çözüm sürecine dahil olmasını içeriyor.
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıKaya Demir:

ABD ne istiyorsa o oluyor Bahçeli'de bunların emrinde

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Bence bırakalım ABD ne isterse o olsun taaki ABD farkına vardı.. YOKLUK denen bir HİÇLİK vardır.

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Haber YorumlarıSadık:

Anan kimin emrinde

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Haber Yorumlarıccg5smx4yr:

bahçelinin korkusu kürdler devlet sahibi olmasın

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Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Türkler ve Kürtler arasında pek bir fark yok. Hepsi bize benziyor.

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

CHP ve MHP ve AKP birlik kurmalı. Türkiye ve İsrael barışmalı ve birlik kurmalı. İsrael ABD nin parası ile tüm orta doğu ülkelerine BEDAVA yani ÜCRETSİZ hükümetlik yapmalı.

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Kes sesini , seninde tayyip in de….

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Böyle konuşmayalım. Ayıpdır. Dedemiz sayılır Devlet Bahçeli.

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Haber YorumlarıSadık:

Almanyadan ötüp durma ,kimligin belli

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Haber YorumlarıSer_hat:

Seni tak mıyorlar mı Dövlet reiiiis...

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