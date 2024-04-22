Bahçeli: DEM Parti hakkında kapatma davası açılması vatana namus borcudur

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki belediye başkanlığı mazbata töreni sonrasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözler sonrası bir kişinin tutuklandığı olayı işaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Bahçeli "Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur" dedi.