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Bahçeli: DEM Parti hakkında kapatma davası açılması vatana namus borcudur

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'daki mazbata töreninde yaşananlara tepki göstererek "Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması vatana ve millete namus borcudur" dedi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki belediye başkanlığı mazbata töreni sonrasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözler sonrası bir kişinin tutuklandığı olayı işaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Bahçeli "Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bahçeli Diyarbakır DEM Parti Türkiye MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Burak:

kesinlikle öyle

19
3
yanıtYanıtla
Abdullah KARAMAN:

25 milyon Kürt bu ülkenin gerçeği. bence bu manda zihniyetini terk edip kardeşçe yaşamayı deneyin.

0
2
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