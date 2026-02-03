Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı

TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefet kanadının erken seçim çağrılarına da yanıt verdi.

"CHP Genel Başkanı'nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması, tam bir siyasi ahmaklıktır" diyen Bahçeli, "Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir, erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır. CHP Genel Başkanı seçim kapısını aralamaya vursa da biz Cumhur İttifakı olarak arayacağımız kapının Türkiye'nin ve Türk Yüzyılı'nın cümle kapısı olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Tüm kardeşlerimizi selamlarımızın en güzeliyle selamlıyor şükranlarımı sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı bütün Türkiye'nin siyaset kutbudur. Her insan bir yağmur damlası gibidir. Kimisi düşer çamura kimisi düşer gül bahçesine. Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız sürgülüdür.

"İSTİKRARSIZ BİR DÜNYADA HİÇ KİMSE GÜVENDE DEĞİLDİR"

Türkiye'min geçtiği tarihi eşik hepimize ihmal edilemez sorumluluklar yüklemektedir. Taşımasını bildikten sonra insanda iki tür şuur hali vardır. Biri adalet biri tarih şuurudur. Deniz fenerini andıran bu yatakta oluşacak fikri atılımın tanım ve tarifi de elbette ve kesinlikle milliyetçiliğin ta kendisidir. Huzursuz ve istikrasız bir dünyada hiç kimse güvende değildir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Kuru bir taklitçilik yerine özgün, özgüvenli ve öz değerlere bağlı projelerin arayışında olmak başlıca sorumluluktur. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefleri Türk milletinin kaderine sahip çıkma hamlesidir. Cumhuriyet ve demokrasi birbirinin, temiz ve ahlaklı siyaset de her birinin sigortasıdır. Birliktelik ve dayanışma kültürünü kabul etmeyenler ya da ediyor gibi görünüp sürekli çark edenler demokrasiye değil anarşiye çanak tutmaktadır.

"GÖNLÜ TEMİZ OLAN DAHA İYİ GÖRÜR"

Biz söylenenler kadar söylenmeyen şeylere de kulak veriyoruz. Geliştirici iş birlikleri kurmanın yegane yolu anlamaya dönük adımlar atmaktadır. Gönlü temiz olanın gözü daha iyi görecek kulağı daha iyi duyacak anlaşılmayı sağlayacaktır.

"TARİHİ FIRSAT KAPISI ARALANDI"

Suriye'deki malum olayları Türkiye'ye taşıyıp Kürt kardeşlerimizi provoke etmeye çalışmanın iyi niyetle bağdaşır bir tarafı asla yoktur ve olmayacaktır. Kürt kardeşlerimizle terör örgütü YPG'yi yan yana getirmek fahiş bir gafilliktir. Suriye Cumhuriyeti'nde yeni bir denklem yeni bir yapı oluştu. Suriye'de devlet içinde devlet olmayacağı netleşmiştir. Tarihi bir fırsat kapısı aralandı. Suriye'de de provokasyon mümkün ve beklenmeli.

"FİTNEYİ KÖRÜKLEYENLER KAYBEDECEK"

Fitneyi körükleyenler kaybedecektir. 27 Şubat çağrısı PKK ile birlikte örgütün tüm bileşenleri için bağlayıcı oldu mu? Oldu. Madem maksat hasıl oldu, o halde bize düşen de PKK'nın kurucu önderliğine, DEM Parti'nden tüm örgüt uzantılarına kadar saygı gösterilmesini istemek ve beklemektir.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı'nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması, tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır.

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD'nin İran'ı vurması kabul edilemez vandallık olur. İran'a askeri operasyon yapmak altından kalkması mümkün olmayan sorunları ortaya çıkaracaktır. Diyalog ve diplomasi öne çıkmalıdır. Bölgemiz yeni bir savaşı kaldıramaz."