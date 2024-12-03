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Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış

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Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekilmesini anımsatarak "Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır. Bunu sadece biz söylemiyoruz; tarih söylüyor, coğrafya söylüyor, hakikat söylüyor, ecdad söylüyor, Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor" ifadelerine yer verdi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak "Esad'ın Türkiye ile ön şartsız temas ve diyalog kurması normalleşme iradesi göstermesi önce kendi hayrına sonra da ülkesinin çıkarınadır" diyen Bahçeli, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı çekilmesiyle ilgili de dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"HALEP TÜRK VE MÜSLÜMANDIR"

Muhaliflerin Halep kalesini ele geçirmesinden sonra 76 yıl sonra bir ilk yaşandı. Halep Kalesi'ne Türk bayrağı dalgalandı. Türk bayrağı en son 1948 yılında Halep kalesine asılmıştı. Büyük ses getiren konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Şu gerçeği millet huzurunda haykırmak dava ve siyaset namusumuzun şaşmaz ve şüphe götürmez bir gereğidir: Halep deyince yüreği titremeyen bir vatan evladına rastlayamazsınız. Çünkü Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır. Bunu sadece biz söylemiyoruz; tarih söylüyor, coğrafya söylüyor, hakikat söylüyor, ecdad söylüyor, Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
Olgun Kızıltepe
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