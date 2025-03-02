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Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı telefonla aradığı öne sürüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreçte DEM Parti heyeti 3 defa İmralı'ya gitmişti. Üçüncü görüşmenin sonunda DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya "Silahları bırakın" çağrısını kamuoyuna duyurdu. Sürece ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı.

BAHÇELİ'DEN DEMİRTAŞ'A TELEFON

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Habertürk TV'de katıldığı yayında, Devlet Bahçeli'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aradığını ifade etti. Söz konusu telefon görüşmesinin dün gerçekleştiği aktarıldı.

BAKIRHAN'I DA ARAMIŞTI

MHP lideri Bahçeli, Öcalan'ın çağrısının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı da aramıştı. Bakırhan, katıldığı bir televizyon programında Öcalan'ın çağrısının ardından Bahçeli'nin kendisini aradığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Öcalan 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli'nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. 'Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz' dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' dedi."

"ARAYIŞ MEYVESİNİ VERDİ"

Selahattin Demirtaş, teröristbaşı Öcalan'ın PKK'yı tasfiye çağrısının ardından Gazete Duvar'da yayınlanan yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: "Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan'ın merkezinde oldukları yeni arayış, Ramazan ayına girerken ilk meyvesini verdi. Her biri, temsil ettikleri kesimlerin en güçlü isimleri olan bu liderlere çok güvenen de var, güvenmeyip kaygı duyanlar da. Elbette her iki kesimin de haklı gerekçeleri var, bunu kimse inkar edemez. Zaten barışın zorluğu tam da bu noktadadır; kalıcı barışa ancak toplumun çoğunluğunun güven duyacağı, inanacağı ve yürekten destekleyeceği bir süreçle ulaşılabilir. Savaş, silah, şiddet, terör, kan, gözyaşı, ölüm ve yıkım bitsin isteniyor kardeşlerim, hepsi bu kadar. BİTSİN İSTENİYOR! Tabii gerekli tüm hukuki ve siyasi alt yapının TBMM zemininde oluşturulması kaydıyla. Barıştan, barışmaktan korkma kardeşim. Türk, Kürt el ele vermekten, Türkiye'yi büyütmekten korkma. Bölgeyi barışa taşıyacak her adımı desteklemekten korkma. Korkma ki bu defa silahları susturup siyaseti konuşturabilelim. Siyasi mücadeleyle de yoksulluğu, işsizliği, açlığı, adaletsizliği ve eşitsizliği hep birlikte yenelim. Savaşa harcanan milyarlarca doların doğrudan halka harcanmasını sağlayalım. Barışın aynı zamanda ekmek, aş, iş olduğunu unutmayalım."

Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti
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Yorumlar (46)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Çakma milliyetçiler DEMLENİYOR, Şehitlerimizin kanı yerde kalıyor.

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Haber YorumlarıMihlari:

Allahtan bu kadar korkmadınız koltuğunuzu kaybetmekten korktuğunuz kadar...

Yorum Beğen301
Yorum Beğenme71
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Haber YorumlarıCece Cece:

Bozkurt zannedersin; baktım tasmalı, Kimi ülkücüyüm diyor; kimi Osmanlı, Şu Mevlevi musluğunu biraz kısmalı, Türk’ün öz yurdunda; Türk arıyorum.

Yorum Beğen246
Yorum Beğenme103
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Haber YorumlarıSelim K:

İyide chp terörü destekliyor dem ile iş birliği yapıyor diyordunuz ?? Şimdi siz yapıyorsunuz ? Omurganız yok

Yorum Beğen253
Yorum Beğenme51
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Haber YorumlarıBlue Dream:

Normalde kimseyi aramazdı .Hasta olup bir meçhule girince nasıl oldu da herkesi arar oldu ? Tuhaf

Yorum Beğen168
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Haber YorumlarıRevolver:

mhp terör örgğtletiyle arasına mesafe koymalıdır. aralarından su sızmıyor..

Yorum Beğen162
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Haber YorumlarıOsman SARIKAYA:

Biri dinden biride milliyetçilikten soğuttu milleti.

Yorum Beğen176
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Haber YorumlarıKim kimse:

Önce chpyi terörle beraber hareket ettiği iddiaları ile nefret ettirdiler şimdi kendileri terörist diye iddia ettikleri ile her türlü ittifak yapıyorlar.

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

merak etmeyınız yakında çıkarsınız

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Haber YorumlarıPerwer:

helallik istemiştir

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