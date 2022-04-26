Bahçeli: Böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması züldür (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifine ilişkin "Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak, ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması hepimiz adına bir züldür" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Türkiye'ye silah çekenlerin, pusu kuranların, sınır güvenliğini ihlal edenlerin doğduklarına bin pişman olacaklarını, bedelini de çok çok ağır ödeyeceklerini söyledi. Bahçeli, "Türk'e kefen biçmeye cüret edenlerin sonu tarihin her döneminde hüsrandır, rüsvadır. Türk milleti terörün belini kıracaktır, teröristler döktükleri şehit kanlarında çırpına çırpına boğulacaklardır. Bu meselenin başka yolu, bir başka yordam ve seçeneği yoktur. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde bu defa da düşman imalatı olan terör belası, bölücülük illeti Türk milletinin makus talihi olmaktan kesinlikle çıkarılacak, bu kanlı döngüye son nokta koyulacaktır. Hem yurt içinde hem de yurt dışında terörün kaçacağı yer kalmamıştır. Pençe operasyonlarıyla teröristlerin ülkemize sızma ve intikal sahaları kapatılmış, bütünüyle kontrol altına alınmıştı. Operasyon yapılmayan tek bölge de Zap bölgesi kalmıştı. İşte Pençe-Kilit harekatıyla bu bölgede de hamdolsun bayram temizliği yapılmaktadır, canilerin defteri dürülmektedir. PKK/YPG için emniyetli hiçbir yer yoktur. Bölücü terör örgütü psikolojik yıkım içindedir. Kahramanlarımızın proaktif ve entegre mücadele stratejisiyle terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır. Terör nereden kaynaklanıyorsa, hainler nerede barınıp saklanıyorsa meşru hedef orasıdır ve ant olsun hepsinin sonu gelmiştir" diye konuştu.