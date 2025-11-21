Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı'na mesaj mı gönderdi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt'a yaptığı değerlendirmede Mardin'de süren kayyum tartışmalarına "Uzak Şehir" dizisi üzerinden dikkat çeken bir gönderme yaptı. Bahçeli'nin sözleri, Ankara kulislerinde İçişleri Bakanlığı'na mesaj olarak yorumlandı.

"DİZİDE BİR ŞEYİN EKSİK OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Bahçeli, görüşmeyi şöyle anlattı: "Ahmet Türk bizi ziyaret ettiğinde 'Uzak Şehir' dizisinden bahsettim. Mardin'in güzelliğini çok iyi yansıttığını söyledim. Ama dizide bir şeyin eksik olduğunu söyledim. 'Dizide Mardin'in Büyükşehir Belediye Başkanı yok' dedim. O zaman ne demek istediğimi anladı."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA MESAJ MI?

Bahçeli'nin "belediye başkanı eksik" çıkışı, kulislerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya gönderilmiş bir mesaj olarak değerlendirildi. Açıklama, hem Mardin hem de Ankara'da kayyum sürecine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

KAYYUM TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Ekim'de Ahmet Türk hakkında beraat kararı vermişti. Ancak 4 Kasım'da İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonucunda Mardin'de kayyum uygulamasının devam etmesine karar verildi.