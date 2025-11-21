Haberler

Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı'na mesaj mı gönderdi?

Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı'na mesaj mı gönderdi?
Güncelleme:
MHP lideri Devlet Bahçeli, Mardin'deki kayyum tartışmalarına "Uzak Şehir" dizisi üzerinden göndermede bulunarak "Dizide Mardin'in Büyükşehir Belediye Başkanı eksik" ifadesini kullandı. Bahçeli'nin sözleri, İçişleri Bakanlığı'na mesaj olarak değerlendirildi.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Uzak Şehir' dizisinde Mardin'in Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eksik olduğunu belirtti.
  • Bahçeli'nin açıklaması, Ankara kulislerinde İçişleri Bakanlığı'na bir mesaj olarak yorumlandı.
  • İçişleri Bakanlığı'nın 4 Kasım'da yaptığı inceleme sonucunda Mardin'de kayyum uygulamasının devam etmesine karar verildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt'a yaptığı değerlendirmede Mardin'de süren kayyum tartışmalarına "Uzak Şehir" dizisi üzerinden dikkat çeken bir gönderme yaptı. Bahçeli'nin sözleri, Ankara kulislerinde İçişleri Bakanlığı'na mesaj olarak yorumlandı.

"DİZİDE BİR ŞEYİN EKSİK OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Bahçeli, görüşmeyi şöyle anlattı: "Ahmet Türk bizi ziyaret ettiğinde 'Uzak Şehir' dizisinden bahsettim. Mardin'in güzelliğini çok iyi yansıttığını söyledim. Ama dizide bir şeyin eksik olduğunu söyledim. 'Dizide Mardin'in Büyükşehir Belediye Başkanı yok' dedim. O zaman ne demek istediğimi anladı."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA MESAJ MI?

Bahçeli'nin "belediye başkanı eksik" çıkışı, kulislerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya gönderilmiş bir mesaj olarak değerlendirildi. Açıklama, hem Mardin hem de Ankara'da kayyum sürecine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

KAYYUM TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Ekim'de Ahmet Türk hakkında beraat kararı vermişti. Ancak 4 Kasım'da İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonucunda Mardin'de kayyum uygulamasının devam etmesine karar verildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Seninde onun bunun cocuğununda canınız cheneme

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Kim bilir sen kimin çocuğusun

yanıt20
yanıt55
Haber Yorumlarısade vatandaş:

Ozan Arif o şiiri boşuna yazmamıştı

yanıt13
yanıt4
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Devlet Baba, ya sasirtiyorsun bizi..Ne diyecegimi bilemedim..

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSam Fisher:

Bence biliyorsunda neyse ...kafanı toprağa gommussun.kimse beni görmüyor diye sanıyorsun.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMr Camel:

öcalanın sponsoru bahçeli

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
