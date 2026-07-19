MHP lideri Bahçeli: "Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 2025 Yılı Türkiye Raporu, Avrupa'nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı