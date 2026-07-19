MHP lideri Bahçeli: "Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 2025 Yılı Türkiye Raporu, Avrupa'nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir"
MHP lideri Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Türkiye Raporu'nu eleştirerek, Kıbrıs meselesinde taraflı ve ikiyüzlü bir tutum sergilendiğini belirtti.
MHP lideri Bahçeli: "Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 2025 Yılı Türkiye Raporu, Avrupa'nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı