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MHP lideri Bahçeli: "Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 2025 Yılı Türkiye Raporu, Avrupa'nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir"

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Türkiye Raporu'nu eleştirerek, Kıbrıs meselesinde taraflı ve ikiyüzlü bir tutum sergilendiğini belirtti.

MHP lideri Bahçeli: "Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 2025 Yılı Türkiye Raporu, Avrupa'nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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