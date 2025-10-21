Bahçeli: 81 Düzce'den sonra, 82 KKTC olmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Kıbrıs'ta federasyon özlemlerine yeşil ışık yakan bir siyasi zihniyet ve iradenin, geçmişin acı ve ızdırap veren olaylarını tekrar canlandırma ihtimali yabana atılamaması gereken yakın bir tehdittir. KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den sonra, 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, KKTC'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır, federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs milli davamızdır; muhterem ecdadımızın alın teri, göz nuru, gönül suru, hatıra ve hafıza yurdudur. Bu haklı ve hakikatli davadan geri dönüş katiyen yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6'ncı Cumhurbaşkanını seçmek maksadıyla geçtiğimiz pazar günü Kıbrıs Türkleri sandık başına gitmişlerdir. KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları, çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi, KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. Bununla birlikte geride kalan haftada, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde, 'Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm' konulu öneri oy çokluğuyla kabul edilmişti. Cumhuriyet Meclisi'nin iradesi federasyon değil, egemen eşitliğe dayanan iki devletli çözümün sağlanmasıdır" dedi.

'MESELENİN SANDIĞA SAYGIYLA ALAKASI YOKTUR'

Bahçeli, Kıbrıs'ın beka ve güvenlik meselesi olduğuna vurgu yaparak, "Herkesin aklını başına alarak, Kıbrıs'taki seçimleri iyi okumasını, federalizme giden mayınlarla dolu güzergahın ülkemize ve bölgemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesi halisane temennimdir. Meselenin demokratik haklarla ve sandığa saygıyla alakası hiç yoktur. Zira mesele vatan meselesidir, millet meselesidir, beka meselesidir, güvenlik meselesidir, onur ve şeref meselesidir. Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüme kapalı duran ve federasyon özlemlerine yeşil ışık yakan bir siyasi zihniyet ve iradenin, geçmişin acı ve ızdırap veren olaylarını tekrar canlandırma ihtimali yabana atılamaması gereken yakın bir tehdittir. KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir. 'Kıbrıs'taki seçimlerden size ne' diyenler kimin kundağına sarıldı, kimlerin beşiğinde sallandı bilememem ama biz vatanı namus bilen, Kıbrıs'ı da namus addeden soylu bir duruşun, sorumlu bir duyuşun bıçkın ve Ülkücü seslenişiyiz" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, "Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Türkiye'yle birlikte Katar, Mısır ve ABD'nin ara buluculuğu, garantörlüğü ve imzasıyla hayat bulan deklarasyon, bir başka ifadeyle niyet metni veya mektubu; hukuken değilse bile ahlaken bağlayıcı mahiyettedir. Ne var ki Hamas ile İsrail arasında varılan geçici ateşkes kararı, henüz kalıcı ve kesin bir bağlayıcılığa kavuşamamış, beklendiği gibi İsrail'in ateşkes ihlalleri peyderpey görülmeye başlanmıştır. İsrail geçtiğimiz pazar günü Gazze şeridinin güneyindeki Refah'a hava saldırısı düzenlemiştir. Her ne kadar, ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığı açıklansa da imzasına ve taahhüdüne riayet ve sadakat göstermeyen bu haydut devletin tekrar savaş ve soykırım etabına dönmeyi planladığı ortadadır. İsrail'e güven olmayacağı, güven duyulmayacağı hepimizin malumu olsa da temennimiz ihtiyatlı ve temkinli bir iyimserlikle hareket etmek suretiyle kalıcı ateşkesin temini, müteakiben iki devletli barış antlaşmasının ikmali, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler'in ısrarlı girişimleriyle derhal hayata geçmelidir. Hamas'ın silah bırakmasını dayatanların, silahsız bir halkı canlı hedef haline getirmek için yeni bir faaliyet içine girdikleri veya girecekleri kuşkuya yer bırakmayan bir tuzaktır. İki devletli çözüm, vücut bulduktan sonra elbette Hamas'ın da atacağı adımlar olacaktır ve silah bırakmak bunlardan birisidir. Ancak hakikat temelinde inşa edilmesi gereken iki devletli çözüm iklimi hakim olmadıkça tek taraflı silahsızlanmanın nasıl sağlanacağı, nasıl tasvip ve tasdik edileceği sancılı bir muammadır" diye konuştu.

'SIRAYI ÖRGÜTÜN BİLEŞENLERİ ALMIŞTIR'

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Muhataplarına sesleniyorum, gelin aynı şeyleri tartışmayalım. Geçmişin acılarını istismar ederek geleceği kundaklamayalım. Kürt'ü yok sayan, milleti yok sayacaktır. Türk'ü hafife alan, Türkiye'yi dinamitleyecektir. Türkiye'nin dinamitlenmesi mahvoluşun davet ve siparişidir. Devletimizin kuruluşundan sonra Kürtlerin yok sayıldığını, bunu yapanların da alçak olduğunu iddia eden dil, alçalmış ve yalana batmış bir dildir. 27 Şubat İmralı açıklamasının hilafına yapılan arızalı ve yanlışa yorulması kaçınılmaz olan bayağı çıkışların terörsüz Türkiye hedefini sakatlayacağı, böylesi aymazlıktan herkesin titizlikle uzak durması asla gözden uzak tutulmaması gereken bir ihtiyaçtır. Terör örgütü PKK lağvedilmiştir. İmralı sözünü tutmuştur. Bu çerçevede ayrı bir ulus devlet, federasyon, özerlik hatta kültüralist taleplerin olmadığını, terör örgütünün anlam yoksunu haline geldiğini, kendisini feshetmesi gerektiğinin İmralı tarafından ilan edilmesi, çok mühim ve bağlayıcı bir açıklamadır. Şimdi sırayı örgütün tüm bileşenlerinin silahları yakması veya bırakması almıştır. Suriye'de SDG/YPG'nin merkezi hükümete entegrasyon süreciyle ilgili görüşme trafiği ve olumlu seyreden müzakere etapları sıcak gündemin başındadır."

Haber: Kübra SONKAYA/ANKARA,