Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş: Türkiye gelecek beş yılını kaybetti

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçim sonuçlarıyla ilgili "Toplum kaybetmiştir, gençlik kaybetmiştir, Türkiye gelecek beş yılını kaybetmiştir. Üzülerek söylüyorum ama sizin gördüğünüz siyasilerin hiçbiri kaybetmedi. Hepsi çok mutlu, mesut. Grup kuracak vekillerini aldılar. Devletten bir dahaki seçim döneminde, her yıl seçim yardımlarını alabilecek oy oranını kendilerine aldılar ve size hiçbir şey katmadılar" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Baş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TÜRKİYE GELECEK BEŞ YILINI KAYBETMİŞTİR"

"Toplum kaybetmiştir, gençlik kaybetmiştir, Türkiye gelecek beş yılını kaybetmiştir. Üzülerek söylüyorum ama sizin gördüğünüz siyasilerin hiçbiri kaybetmedi. Hepsi çok mutlu, mesut. Grup kuracak vekillerini aldılar. Devletten bir dahaki seçim döneminde, her yıl seçim yardımlarını alabilecek oy oranını kendilerine aldılar ve size hiçbir şey katmadılar. Herkes kazandı. Herkes bundan 6 önceki pozisyonuna geri döndü. Zaten 6 ay önceki pozisyonlarından anladığım kadarıyla mutluydular.

"İKTİDARA 400 MİLLETVEKİLİNİ SAĞLAMAK İÇİN BELKİ DE İÇERİDE TRUVA ATI OLARAK DURAN SİYASİ PARTİLER..."

Hiç kimsenin bizi kurtaracağı yok, hiç kimsenin bize sahip çıkacağı yok, hiç kimsenin bizi önemseyeceği de yok. O muhalefetmiş gibi görünen ancak bugün, 'Anayasa'nın ilk 4 maddesini değişelim' dese iktidar, hemen koşa koşa 'evet' oyu verecek olan, muhalefetin tarafındaymış gibi olup, iktidara 400 milletvekilini sağlamak için belki de içeride Truva Atı olarak duran siyasi partileri saymıyorum bile. Bu insanların Türkiye'ye katacağı hiçbir şey yok ve bu insanların hiçbiri mutsuz değil.

"CUMHURİYETTEN DÖNÜP KRALLIĞA EVRİLEN HERHALDE TEK ÖRNEK BİZ OLACAĞIZ"

2014 yılında Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy aldı. 2018 yılında Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy aldı. 2023 yılında Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy aldı. Siz Tayyip Erdoğan'dan yüzde 0,1 oy bu tarafa getirememişsiniz. Tarihte krallıktan dönüp cumhuriyete evrilen birçok örnek vardır. Cumhuriyetten dönüp krallığa evrilen herhalde tek örnek biz olacağız. Nasıl bir mecburiyetin içine bırakıyoruz ki toplumu, toplum bunu kabullenebilir hale gelmiş. Nasıl bir yokluk var burada? Nasıl bir çözümsüzlük var? İşte bu çözümsüzlüğü, bu yokluğu oluşturan mevcut siyasiler. Bütün hepsiyle yollarımızı ayırıp yeni bir yol çizip o yoldan yürümenin vaktidir."