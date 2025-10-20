Haberler

Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı iddia edildi

Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı iddia edildi
İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra yoluna bağımsız devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Daha önce, "AK Parti'den 3 kez teklif aldığını ancak kabul etmediğini" söyleyen Dikbayır'ın yarın CHP'ye katılacağı öne sürüldü. Dikbayır'ın bugün de CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etmesi iddiayı güçlendirdi.

İYİ Parti'den ayrılmasının ardından bağımsız olarak çalışmalarına devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a ilişkin dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.

GEÇECEĞİ ADRES BELLİ OLDU

İddiaya göre, Dikbayır'ın yeni adresi belli oldu. Yerel haber sitelerinde yer alan bilgilere göre Ümit Dikbayır, CHP'ye katılacak.

ÖZGÜR ÖZEL ROZETİNİ TAKACAK

Dikbayır'ın CHP'ye katılmasında İYİ Parti'den istifa eden ve CHP'ye geçen Adnan Beker'in etkin rol oynadığı belirtilirken; Dikbayır'a parti rozetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak grup toplantısında CHP lideri Özel takacağı da ileri sürüldü.

ÖZEL İLE GÖRÜŞMEYİ BEKER PAYLAŞTI

Öte yandan Dikbayır bugün Özgür Özel ile görüştü. Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Beker, "CHP Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'i, Sakarya Milletvekili kıymetli kardeşim Sn. Ümit Dikbayır ile birlikte ziyaret ettik.

Nazik ev sahipliği ve değerli sohbeti için kendisine teşekkür ediyor, ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN TEKLİF ALMIŞTI

Dikbayır, daha önce katıldığı televizyon yayında AK Parti'den kendisine üç defa teklif geldiğini ancak bunları kabul etmediğini söylemişti.

ÜMİT DİKBAYIR KİMDİR?

Ümit Dikbayır, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İYİ Parti Sakarya Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili olarak Meclis'e girdi. 15 Ağustos 1968 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğan Ümit Dikbayır, ilk ve orta öğrenimini Hendek'te, lise eğitimini Sakarya 1.Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. 1989 yılında vatani görevini gerçekleştirdikten sonra, 48 yıllık aile firmasının yönetim kurulu başkanlığı görevine başladı. Ümit Dikbayır evli ve 2 çocuk babasıdır. 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel idare Kurulu üyesidir. 27. Dönem Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Dikbayır, partisi İYİ Parti'den ayrılarak çalışmalarına bağımsız milletvekili olarak devam ediyordu.

