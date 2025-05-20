BAE ve İsrail, Gazze'ye Acil İnsani Yardım İçin Anlaştı

BAE ve İsrail, Gazze'ye Acil İnsani Yardım İçin Anlaştı
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Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile Gazze Şeridi'ne acil insanı yardım ulaştırılması konusunda anlaştı. Yardımların, 15 bin sivilin gıda ihtiyacını karşılamak üzere yapılacağı ve acil tıbbi yardımların da sağlanacağı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ile BAE'den Gazze Şeridi'ne acil insanı yardım ulaştırılması konusunda anlaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ile BAE'den Gazze Şeridi'ne acil insanı yardım ulaştırılması konusunda anlaştı. BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar arasında gerçekleşen telefon görüşmenin ardından söz konusu anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Acil insanı yardımlar ile ilk aşamada Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 15 bin sivilin gıda ihtiyacının karşılanacağı ifade edilerek, yardımlar kapsamında Gazze'deki fırınların çalışmasının sağlanacağı aktarıldı. Temel ihtiyaçların yanı sıra bebek bakımı için gereken kritik malzemelerin de sağlanacağı ifade edildi.

Al Nahyan'ın görüşmede, Filistinlilere insani ve tıbbi yardımın, acil, sürdürülebilir, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasının önemini teyit ettiği aktarıldı. Al Nahyan ve Sa'ar'ın görüşmede, insani ateşkesin yeniden başlatılması, ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bölgesel ve uluslararası çabaları da ele aldıkları açıklandı. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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