Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜBAF yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Babacan, Türkiye'nin dış politikası, uluslararası ilişkilerde itibarın önemi, değer odaklı dış politika anlayışı ve muhalefetin yurt dışı temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına teşekkür ederek başlayan Ali Babacan, hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça yoğun ve kritik bir dönemden geçildiğini belirterek, küresel ölçekte büyük bir değişim yaşandığını ifade etti. Türkiye'nin jeopolitik konumuna dikkat çeken Babacan, ülkenin üç kıtanın, üç denizin ve farklı medeniyet havzalarının kesişim noktasında yer aldığını vurguladı.

"YURT DIŞINDA TÜRKİYE'Yİ ZAYIF GÖSTEREN BİR DİL KULLANILMAMALI"

Birçok siyasetçi, hatta farklı siyasi görüşlerden isimler için de geçerli olan bir prensip vardı: Yurt dışında bulunurken milli konularda Türkiye'yi eleştirmemek. Türkiye içinde ise herkesin kendi görüşünü açıkça dile getirmesi doğal karşılanırdı. Ancak son dönemde bunun örneklerini farklı şekilde görüyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Amerika'da Türkiye'nin dış politikada Batı'dan uzaklaşıp Rusya'ya yaklaştığını ve bunun yanlış olduğunu ifade etmesi, yine Sayın Özgür Özel'in İngiltere'de temaslarda bulunarak Türkiye'de Erdoğan yönetimine destek verilmemesi gerektiğini söylemesi bu tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Prensip olarak yurt dışından Türkiye'yi eleştirmek doğru mudur, yoksa eleştiriler yurt içinde mi yapılmalıdır? Siz bu konuda nasıl düşünüyorsunuz, DEVA Partisi olarak yaklaşımınız nedir?

TÜBAF Başkanı Sinan Burhan'ın sorusu üzerine Babacan, muhalefet partilerinin yurt dışı temaslarının önemine dikkat çekti. Babacan, bu temaslarda Türkiye'nin çıkarlarının ve temel değerlerinin gözetilmesi gerektiğini ifade etti. Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmenin bir denge içinde yapılması gerektiğini vurgulayan Babacan, "Her doğruyu her yerde söylememek gerekir. Ülkenin sorunlarını inkâr edemeyiz ama Türkiye'yi zayıf gösteren bir dil de kullanılmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu. Babacan, yurt dışındaki temaslarında Türkiye'nin güçlü yönlerini, potansiyelini ve halkıyla kurulan uzun vadeli ilişkilerin önemini anlattıklarını söyledi.

AVRUPA GAZZE'DE SINIFTA KALDI

Babacan, dış politikada değer odaklı ve çıkar odaklı yaklaşımlar olduğuna işaret ederek, Batı dünyasının çoğu zaman çıkar odaklı bir tutum benimsediğini söyledi. DEVA Partisi olarak değer odaklı dış politikayı savunduklarını ifade eden Babacan, sivillerin, kadınların ve çocukların zarar gördüğü hiçbir yerde sessiz kalınamayacağını dile getirdi. Gazze'de yaşananlara da değinen Babacan, uzun süredir devam eden çatışmalarda on binlerce sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, Batılı ülkelerin bu konuda çifte standart uyguladığını söyledi. Babacan, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sergilenen tutumla Gazze'deki yaklaşım arasında ciddi bir çelişki var" ifadelerini kullandı.

Babacan, Gazze'de son iki yıldır yaşanan insani krizlere dikkat çekerek, yaklaşık 70 bin kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini ve büyük insanlık suçlarının işlendiğini vurguladı. Babacan, Batılı ülkelerin İsrail ile olan çıkar ilişkileri nedeniyle Gazze konusundaki duruşlarının yanlış olduğunu ifade etti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çıkarları doğrultusunda Ukrayna'ya destek veren Batılı ülkelerin, Gazze'de aynı şekilde insani destek sağlamadığını belirterek, dış politikada önceliğin insan olması gerektiğini söyleyerek Avrupa'nın sınıfta kaldığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DÜNYAYA ANLATMAK LAZIM"

Türkiye'nin genç nüfusu, güçlü toprakları ve geniş diplomatik ağıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Babacan, "Böylesine büyük bir potansiyeli olan bir ülkenin hem kendi içinde güçlü olması hem de çevre coğrafyalarda etkili olması son derece önemlidir" dedi.

Türkiye'nin genç, dinamik nüfusu, verimli toprakları ve geniş diplomatik ağıyla büyük bir potansiyele sahip bir ülke olduğunu söyleyen Babacan sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu potansiyelin doğru şekilde değerlendirilmesi, hem ülkenin kendi içindeki gücünü artırmak hem de çevre coğrafyalarda etkili bir rol oynamasını sağlamak açısından son derece önemlidir. Türkiye'nin sahip olduğu imkanlar, doğru stratejilerle birleştiğinde, sadece bölgesinde değil, dünyada da söz sahibi bir ülke olma yolunda büyük bir fırsat sunmaktadır. Ülkenin itibarı, çok önemli bir güç faktörüdür. İtibar yüksek olduğunda, buna 'sözün gücü' diyoruz. İtibarın yarattığı güç ve etki, bazen ekonomik veya askeri gücün bile ötesine geçebilir. Dolayısıyla, Türkiye'nin bu itibarı ve güvenilir bir muhatap olma gücünü ne kadar etkin kullanabilirse, hem kendi içinde hem de bulunduğu coğrafyada o kadar fayda sağlanır; bu durum barışa ve ekonomik kalkınmaya da katkıda bulunur. Dış politika söz konusu olduğunda ise iki farklı bakış açısı vardır."

