Polis ve vekilin "Ahlaksız sensin" polemiğine dahil olan Babacan, Erdoğan'a çağrı yaptı: Çık ve gereğini yap

Ankara Kızılay'da yabancılar tarafından işletilen bir kafenin yaptırdığı tabelanın dünkü açılış töreninde bir emniyet amiriyle DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu arasında tartışma çıktı.

"AHLAKSIZ SENSİN"

Yeneroğlu, açılış sonrası tabelanın kaldırılmasını isteyen emniyet amirine, "Kızılay'ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz, hukuksuz talimatları uygulamayacaksınız, haddinizi bileceksiniz, saygısızlık, terbiyesizlik yapmayacaksınız" dedi. Emniyet amiri ise Yeneroğlu'na, "Susar mısın? Sen haddini bileceksin, parmağını sallamayacaksın bana. Senin gibi tiplerin ne olduğu belli. Ahlaksız sensin, adam gibi konuş" diye karşılık verdi.

POLİS AMİRİNE UYARI, VEKİLE SORUŞTURMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, ilgili polis amirinin uyarıldığını belirterek "Söz konusu milletvekili hakkında görevi başındaki memura yönelik tahrik, hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verdi.

"ÜLKEM ADINA UTANÇ VESİKASIDIR"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kararına sosyal medya hesabından karşı çıktı. Babacan, Emniyet'in ve Yeneroğlu'nun açıklamalarını alıntıladığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle seslendi: "Bir polisin yaptığı edepsizliği ve hukuksuzluğu tüm Emniyet teşkilatına mal eden bu açıklama, ülkem adına bir utanç vesikasıdır. Sayın Erdoğan, çık ve gereğini yap. Bugün devlet kurumları vatandaşı tehdit ediyorsa bu, sen ve sana bağlı bakanın hukuk tanımazlığı yüzündendir."

"BEN YALNIZ DOLAŞAN BİR İNSANIM"

Mustafa Yeneroğlu ise Emniyet'in açıklamasına sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yeneroğlu, paylaşımında şunları kaydetti: "Gerçekten kan dondurucu! Ülkemde beni korumakla mükellef olan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hedef gösterilebileceğimi hiç tahmin etmezdim. Ben, yalnız dolaşan bir insanım. Bundan sonra başıma bir şey gelirse bu durumdan İçişleri Bakanı sorumludur. Hukuk içinde görevini yapan Emniyet teşkilatı mensuplarına saygım sonsuzdur. Ama ülkemi polis devletine dönüştürmeye çalışan İçişleri Bakanı başta olmak üzere görevini kötüye kullanan kişilerin tehditlerine aldırmadan milletimin hakkını ve anayasal düzeni savunmayı sürdüreceğim."

ANKA / Politika