Babacan, Malatya'nın depremde ayağa kalktığını, 131 bin birim inşa edildiğini söyledi

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'nın tamamen ayağa kalktığını söyledi.

Babacan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan sonra en fazla yıkımın yaşandığı şehrin Malatya olduğunu ifade etti. Yıkımların ardından 72 bin 546 hak sahipliği oluştuğunu belirten Babacan, şöyle konuştu:

"Malatya'nın tam olarak ayağa kalktığını, tam olarak kendisine geldiğini gözlemlemekteyiz. 72 bin 546 hak sahipliğine karşılık hükümetimiz, Cumhurbaşkanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız marifetiyle 110 bin bağımsız birim artı 21 bin yerinde dönüşümle toplamda Malatya'da 131 bin bağımsız birim inşa edildi. Bu inşaatların tamamı bitti. 131 bin bağımsız birimin 10 Şubat 2025 tarihi itibarıyla bütün ihaleleri tamamlanmıştı. Deprem şehirleri içinde ihalelerini en hızlı tamamlayan, bu süreci çabuk tamamlayan şehir Malatya."

Şehrin merkezinde yapılan çalışmalar ve son durum hakkında bilgi veren Babacan, çarşı merkezindeki dükkanların anahtar teslimlerinin de haftaya tamamlanacağını aktardı.

Malatya Bölge Adliyesi inşaatının yüzde 96'sının tamamlandığını belirten Babacan, bölgenin en büyük adliyesinin 1,5 ay içinde hizmete açılacağını kaydetti.

Kaynak: AA