Babacan, Ankara'da oy kullandı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Babacan, oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda 4624 numaralı sandıkta kullandı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Babacan, Çankaya ilçesindeki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda 4624 numaralı sandıkta eşi Zeynep Babacan ile oy kullandı. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Babacan, "Bugün gerçekten Türkiye için güzel bir gün. Demokrasimizin işlediği, böylesine zor bir coğrafyada vatandaşlarımızın sandığa yoğun ilgi gösterdiği bir ülkeyiz. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Bu seçimlerde özellikle sahada illeri dolaşırken umutsuz vatandaşımızın sayısının çok olduğunu gördüm. Yani sanki sandıkta bir şey değişmiyor. Oy vererek bir şey değiştiremiyoruz hissi bir miktar hakim gibi. Ama öyle değil. Türkiye büyük ve güzel bir ülke. Bu büyük ve güzel ülkenin çok daha güzel yönetilmesi mümkün. Dürüst ve ehil kadrolar tarafından yönetildiğinde Türkiye'nin bütün sorunlarını aşması mümkün. Dolayısıyla ülkemizden asla umudu kesmeyelim. Demokrasimize sahip çıkalım. Demokrasimize sahip çıkmanın en önemli yolu da sandıkta irademizi millet olarak ortaya koymak" diye konuştu. - ANKARA