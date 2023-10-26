Babacan'a büyük şok! DEVA Partisi'nden 20 bin kişi istifa edip CHP'ye katılıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da DEVA Partisi ilçe başkanları ile yaptığı gizli toplantının ardından DEVA Partisi'nde deprem yaşanıyor. İstanbul'daki 13 eski ve yeni ilçe başkanı yaklaşık 500 kişi ile birlikte istifa etti. Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu gelişmenin yankıları sürerken 18 Kasım'da 20 bin DEVA Partisi üyesinin istifa ederek CHP'ye katılacakları konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen cumartesi günü, CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin, İl Başkanı Deniz Yücel'le birlikte, eski ve halen görevde bulunan DEVA ilçe başkanlarıyla Halis Kahriman'ın ofisinde bir araya geldi.

"KÜÇÜK AK PARTİ" ELEŞTİRİSİ

Partilerinden rahatsızlıklarını dile getiren DEVA üyeleri, parti yöneticilerine güvenlerinin kalmadığını, sadece AK Parti'den ayrılanların milletvekili yapıldığını, bu yüzden DEVA'nın 'Küçük AK Parti'ye dönüştüğünü, biat kültürünün uygulandığını öne sürdüler. Görüşme sırasında, DEVA'lı başkanlar, "Kurultay nasıl sonuçlanır?" sorusunu da yöneltti. Kılıçdaroğlu, "Bir sorun yok. Genel başkanlığı alırım" dedi.

KILIÇDAROĞLU "BABACAN'I BİLGİLENDİRİRİM" DEDİ

Kılıçdaroğlu'nun ağzından "Genel başkanlığı alırım" cümlesini duyan DEVA'lı başkanlar, CHP'ye katılmak istediklerini ifade ettiler. Bundan memnuniyet duyacağını ifade eden Kılıçdaroğlu,katılımdan önce DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ı da bilgilendireceğini kaydetti.

20 BİN ÜYENİN İSTİFASI BEKLENİYOR

DEVA Partisi Esenyurt İlçe Kurucu Başkanı Halis Kahriman, seçimle gelmesi için çaba göstermelerine rağmen 3.5 yıldır il başkanlığının atamayla yönetildiğini belirtti, kendilerine görüşme sırasında herhangi bir vaatte bulunulmadığını, parti yönetimine güvenleri kalmadığı için istifa ettiklerini anlattı. Kahriman, 45 bin üyeden 20 bininin istifasını beklediklerini kaydetti. İstifa eden bu üyelerin CHP'ye katılacağı da gelen bilgiler arasında...

AK PARTİLİ 6 İSİMLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Kılıçdaroğlu, İstanbul'da AK Partili 6 isimle de görüştü. Görüşmelere Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, eski milletvekili Gürsel Tekin aracılık etti. CHP'yi "Baba evi" olarak tanımlayan Sarıgül ve Tekin'e partiye katılmak için çok sayıda başvuru yapıldı.