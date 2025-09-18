İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmada "suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla tutuklanan, daha sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş, çarpıcı açıklamalarda bulundu. TYT kanalında gazeteci Nuray Başaran'a konuşan Aktaş, Ekrem İmamoğlu ile eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasındaki siyasi rekabetin yolsuzlukları gün yüzüne çıkardığını ifade etti.

"BİRBİRLERİNİ İHBAR ETTİLER"

Aktaş, "İmamoğlu ile Akpolat arasında İstanbul il kongresi ve ilçe kongrelerinde başlayan ciddi bir rekabet vardı. Bu kavga ve siyasi çekişme nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı" dedi.

"İLK OPERASYON SİYASİ ÇEKİŞMEDEN"

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan ilk operasyonun da bu çekişmenin sonucu olduğunu savunan Aktaş, belediye içinde iki farklı ekibin bulunduğunu, kendisinin taraf olmamaya çalıştığını belirtti. Aktaş, belediyeye ait bir şirket aracının yüksek bir fiyata kendilerine satılmak istendiğini, bu durumun da içeriden ihbar edildiğini öne sürdü.

"ETKİN PİŞMANLIĞI KENDİ İSTEĞİMLE SEÇTİM"

Herhangi bir baskı altında olmadığını söyleyen Aktaş, "Etkin pişmanlıktan yararlanma kararımı kendi isteğimle aldım. Yakınlarımın ve benim iş hayatımda yaşadığımız süreçlerin açığa kavuşması ve devlete yardımcı olmak için bu adımı attım. Belgeleri nisan sonuna kadar topladım, ardından başvurumu yaptım" ifadelerini kullandı.