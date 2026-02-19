Aziz İhsan Aktaş davasında düğün polemiği

Aziz İhsan Aktaş davasında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı tutuksuz sanık Alican Abacı savunma yaptı. Savunma sırasında, Aktaş Abacı'ya, "Düğününüze sanatçı çıkamadığından bahsettiniz ama o düğünde ben de vardım. O düğününüzde Enbe Orkestrası sahne almıştı. Bu orkestranın ödemesini kim yaptı?" şeklinde soru yöneltti. Sanık, "Benim ne orkestradan ne de davul yada başka bir şeyden haberim yoktu" diye yanıtladı. Cevaba karşılık olarak Aktaş, "Bu orkestra masrafının ödemesini biz yaptık ama buna ne diyeceksiniz?" dedi. Sanık Abacı ise, "Bilmiyorum" diyerek savunmasını tamamladı.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanıklı dava, tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam edildi. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri kampüsünde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, iddianamede ismi Aziz İhsan Aktaş'ın kız arkadaşı olarak geçen ve örgüt liderine bağlı olarak, Aktaş'ın emir ve talimatlarıyla hareket ederek, hiyerarşik yapıya dahil olduğu aktarılan Gökçe Aktaş savunma yaptı. Aktaş savunmasında, "Benimle alakalı örgütle bağlantılı olduğum iddialarını kabul etmiyorum. Aziz İhsan Aktaş benim eski patronumdur. Bu durum, benim örgütle bir ilişkim olduğu anlamına gelmez. Benim kendi kurmuş olduğum şirket, örgüt faaliyeti olarak değerlendirilmiş, bu şirket, bunu kabul etmem mümkün değildir. Örgüt üyesi olduğuma dair hiçbir kanıt tespit edilemedi. Beşiktaş Belediyesindeki bazı eylemlerle ilgili iddialar kesinlikle doğru değildir. İhaleler açık ihale usulü olarak yapılmıştır. Soruşturma aşamasına alınan bilirkişi raporunda şirketimin almış olduğu hiçbir ihalede kusur bulunmamıştır. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sanıklara gidip, 'Alican Abacı'nın ismini verirseniz kurtulursunuz' denildi"

Yargılama, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı tutuksuz sanık Alican Abacı savunması ile devam edildi. Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Abacı, "Bana, 'belediye işleri için bir bedel ödenmesi gerekiyor, o bedeli de Alican Abacı ödesin' dediler. Canımızı emanet ettiğimiz şoför kardeşlerimiz bile gözaltına alındı. Onlar gözaltındayken, 'bu gözaltılar Alican Abacı yüzünden, ifadenizde Alican Abacı'nın ismini verin' diye telkinlerde bulunuldu. Ozan İş, ben daha ek ifade nedir diye bilmezken, sanıklara gidip, 'Alican Abacı'nın ismini verirseniz kurtulursunuz, bu işlerde birinin bedel ödemesi lazım. Alican'ın üzerine atalım' denildi. Bir insanın hain ilan edilmesi için ailesinden kaç kişinin daha hapse girmesi gerekiyor. Ben herhangi bir para teslim almadım. Rüşvete aracılık suçlamasını kabul etmiyorum. Utku Caner Çaykara'nın seçim çalışmalarına maddi yada manevi destek sağlamak için bir talebim olmamıştır. Tekin Aktaş'ı hayatım boyunca görmedim. O, ifadesinde ondan bir şeyler istediğimi öne sürmüştür. Benim odamın 7'inci katta olduğunu belirtmiştir ama benim odam 5'inci kattadır. Benim Tekin Aktaş'ın varlığından bile haberim yoktur. Ben ve ekipte bulunan birçok kişi, Rıza Akpolat'a 'Rıza' dendiği zaman haddini bildiren insanlardık. Bizlere sözde avukatlık yapacağı söylenen kişiler gönderildi, avukatlar tarafından bize savunma biçimi dayatıldı. Aktaş ve ailesiyle bir ilişkim bulunmamaktadır. Ev hapsimin kaldırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Aktaş'tan sanık Abacı'ya, "Düğününüze Enbe Orkestrası sahne almıştı, orkestra masrafının ödemesini biz yaptık"

Savunmanın ardından, sanığa mahkeme başkanı tarafından sorular yöneltildi. Mahkeme Başkanı, "Sizin makam odanızda 10 milyon lira bölüşüldüğü iddiası var. Aziz İhsan Aktaş'ın iddiası bu yönde. Bu konuya ilişkin ne diyeceksiniz?" dedi. Sanık Abacı, "Böyle bir şey kesinlikle olmadı. Aziz İhsan Aktaş beni aramadı. Bu salonda, Aziz İhsan Aktaş dahil herkes çok güzel yalan söylüyor. Ben, hiçbir para bölüşümünde bulunmadım. İddianamede, düğünüme sanatçı çıktığı söylenmiş. Tüm masraflarım faturalıdır, böyle bir harcama yoktur. Düğünüme hiçbir sanatçı katılmadı, çıkmadı" dedi. Bunun üzerine söz alan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş sanık Abacı'ya, "Düğününüze sanatçı çıkamadığından bahsettiniz ama o düğünde ben de vardım. Düğününüzde Enbe Orkestrası sahne almıştı. Bu orkestranın ödemesini kim yaptı?" şeklinde soru yöneltti. Sanık Alican Abacı ise bu soruyu, "Benim ne orkestradan ne de davul yada başka bir şeyden haberim yoktu" diye yanıtladı. Cevaba karşılık olarak Aktaş, "Bu orkestra masrafının ödemesini biz yaptık ama buna ne diyeceksiniz?" dedi. Sanık Abacı ise, "Bilmiyorum" diyerek savunmasını tamamladı.

Savunmaların ardından duruşmaya yaklaşık 1 saat ara verildi. Yargılama, aranın ardından tutuksuz sanık Ekin Kaya'nın savunması ile devam edecek.