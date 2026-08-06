Azerbaycan'dan Ukrayna'ya doğal gaz sinyali

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Onu Avrupa Birliği (AB) ülkesi olmak üzere toplamda 12 Avrupa ülkesine doğal gaz tedarik ediyoruz. Bu çerçevede ihtiyaç duyulması halinde Ukrayna'ya da doğal gaz tedarik etmeye hazırız"dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Bayramov temasları kapsamında, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü. Bakanlar ikili ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrasında bakanlar, ortak basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), uzun süredir Ukrayna pazarında faaliyet göstermekte olup, ülkedeki çalışmalarını aktif şekilde sürdürmekte ve enerji iş birliğinin gelecekte geliştirilmesine yönelik büyük planlara sahip. Şu anda Azerbaycan ile Ukrayna arasında enerji alanındaki ilave karşılıklı fayda sağlayacak iş birliği alanlarına ilişkin oldukça dinamik ve aktif bir diyalog yürütülmektedir" dedi.

"12 Avrupa ülkesine doğal gaz tedarik ediyoruz"

Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında stratejik bir rol oynadığını belirten Bayramov, "Onu Avrupa Birliği (AB) ülkesi olmak üzere toplamda 12 Avrupa ülkesine doğal gaz tedarik ediyoruz. Bu çerçevede ihtiyaç duyulması halinde Ukrayna'ya da doğal gaz tedarik etmeye hazırız" diye konuştu. Bayramov ayrıca, daha geniş bölgenin enerji güvenliğini güçlendirmek amacıyla Ukrayna'nın yer altı doğal gaz depolama tesislerinden yararlanılmasının iş birliğinin gelecek vadeden alanlarından biri haline gelebileceğini belirterek,"Bunu gelecekteki iş birliğimiz açısından son derece umut vadeden bir alan olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Enerji kaynaklarının Ukrayna'ya tedarikinin çeşitlendirilmesiyle ilgileniyoruz"

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, "Stratejik nitelik taşıyan ikili ilişkilere gelince, bunlar hem halihazırda başlamış ve gelişmekte olan mevcut projeler hem de gelecekteki perspektifler açısından stratejik öneme sahiptir. Bu alanlar enerji, altyapı ve insani iş birliğini kapsamaktadır. Azerbaycan iş dünyası Ukrayna'da her zaman aktif şekilde temsil edilmiştir ve biz bu varlığın gelecekte daha da artmasını memnuniyetle karşılarız. Azerbaycanlı dostlarımız için bir teklif paketimiz bulunmaktadır. Enerji kaynaklarının Ukrayna'ya tedarikinin çeşitlendirilmesiyle ilgileniyoruz" dedi.

Enerji güvenliği açısından Azerbaycan'ın rolünü yalnızca Ukrayna için değil, tüm Avrupa için de stratejik olarak nitelendiren Sybiha, "Konu üzerinde aktif şekilde çalışıyoruz ve önemli sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. İkili iş birliğinin ülkelerimizi güçlendirdiğine ve büyük bir potansiyele sahip olduğuna eminim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı