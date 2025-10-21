Azerbaycan ve Ermenistan Parlamentoları Cenevre'de Bir Araya Geldi

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan ile Parlamentolararası Birlik'in (IPU) 151. Genel Kurulu kapsamında İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Parlamentolararası Birlik'in (IPU) 151. Genel Kurulu kapsamında görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar 8 Ağustos'ta ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen zirvede varılan anlaşmaları ve ilişkilerin normalleşmesi için alınan önlemleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Taraflar aynı zamanda yapıcı diyaloğun sürdürülmesinin önemini ve parlamentolar düzeyinde güven artırıcı önlemleri desteklemeye hazır olduklarını da ifade etti. - CENEVRE