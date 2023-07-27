Azerbaycan, Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı projesine ortak oldu

Azerbaycan, Türkiye'nin yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı projesi olan Milli Muharip Uçak KAAN'a ortak oldu. İki dost ülke arasında yapılacak ortaklık ile proje hızlı bir şekilde geliştirilecek.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi yolcuğunda yeni bir kilometre taşına daha gelindi. Yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı projemiz olan Milli Muharip Uçak için proje ortaklığı yapıldı. İki dost ülke arasında yapılacak olan ortaklık ile MMU KAAN projesi çok daha hızlı bir şekilde geliştirilecek. İşte detaylar…

Azerbaycan MMU KAAN projesine ortak oluyor!

Gelen bilgilere göre dost ve kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye'nin yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı projesi olan Milli Muharip Uçak KAAN'a ortak oldu. IDEF 2023 fuarı kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında yapılacak anlaşma ile ortaklık kurulacak. Dost ülke ile yapılacak anlaşma sayesinde Türk mühendisler birlikte çalışacak.

Kısa süre önce Teknofest etkinliğinde halkın huzuruna çıkan MMU KAAN projesi aslında ilk meyvelerini 2018 yılında verildi. Aradan geçen kısa süre içerisinde MMU KAAN prototip hale geçti ve ilk testlerine başladı.

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Taksi testlerini ve motor çalıştırma testlerini başarıyla geçen MMU KAAN'ın 23 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşuna çıkması planlanıyor. Proje kapsamında Türkiye'nin ilk dünyanınsa F-35'ten sonra ilk faal olarak görev yapan 5. nesil savaş uçağı olacak.

MMU/TF-X "KAAN" teknik özellikleri

Uzunluk: 21 m

Kanat açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

Itki: 2x 29.000-2x 32.500 lbs (2x F110)/ TEI üretimi 2x 35.000 lbs

Servis tavanı: 55.000+ ft

Azami hız: 1.8 Mach

G limitleri: +9g / -3.5g

Aviyonikler:

ASELSAN'ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi)

IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

Kaska monteli nişangah sistem

Diğer:

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi

Süperseyir kabiliyeti

Uzun harekat yarıçapı

Radarda düşük görünürlük

Sensör füzyonu

Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri

Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti

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