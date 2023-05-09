Azerbaycan Parlamentosu Başkanı Hüseynova: 'Türk milleti Erdoğan'ı seçecek'

AZERBAYCAN Parlamentosu Başkanı Hicran Hüseynova, "Tüm Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçileceğine inanıyor. Çünkü Erdoğan'ın, Türkiye için yaptığı işler tarihe yazılacak türden. Bu yüzden Erdoğan'ın seçileceği noktasında, Türk milletinin doğru tercihi yapacağına inanıyorum" dedi.

Azerbaycan Parlamentosu Başkanı Hicran Hüseynova, milletvekilleri Ramin Mammadov, Nasib Mahamaliyev ve İlham Mammadov ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti. 1 saat süren görüşmenin ardından Hüseynova, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Demir de "Kardeş ülkemizi, şehrimizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Bir millet 2 devlet dedik. Bunu herkes ezberledi. Şimdi de tek güç diyoruz. Birleşik güç. Bu çok önemli. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve bizim Cumhurbaşkanımız dünyaya örnek. Kardeşlik hukuku içinde liderlik yapıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki tüm gelişmeler Azerbaycan'ı, Azerbaycan'daki tüm gelişmeler de Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesiyle, yeniden güç tazelemesiyle; önümüzdeki 5 yılda geldiğimiz bu kritik noktadan çok daha ileri gitmek mecburiyetindeyiz. Halkımız seçimlerde bunu temin edecek. Bu gerçekleştiğinde Azerbaycan ve ülkemiz birlikte sevinecek" diye konuştu.