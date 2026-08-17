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Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunda görev değişimi: Goşgar Zeynalov görevine başladı

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunda görev değişimi: Goşgar Zeynalov görevine başladı
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Azerbaycan’ın Kars Başkonsolosluğunda görev değişimi yaşandı.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğunda görev değişimi yaşandı. Kars Başkonsolosu olarak görev yapan Zamin Aliyev'in İstanbul Azerbaycan Başkonsolosluğuna atanmasının ardından, Kars Başkonsolosluğu görevine Goşgar Zeynalov getirildi. Zeynalov, Kars'a gelerek görevine başladı.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tarihi, kültürel ve ekonomik ilişkilerde önemli bir yere sahip olan Kars'ta, Azerbaycan Başkonsolosluğunda yeni dönem başladı. Daha önce Kars Azerbaycan Başkonsolosu olarak görev yapan Zamin Aliyev, görev süresinin ardından İstanbul Azerbaycan Başkonsolosluğuna atandı.

Aliyev'in Kars'tan ayrılmasının ardından Kars Azerbaycan Başkonsolosluğu görevine atanan Goşgar Zeynalov kente gelerek görevine başladı. Zeynalov'un önümüzdeki süreçte Kars ve çevre illerde Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunması bekleniyor.

Kars, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından stratejik konumunun yanı sıra tarihi ve kültürel bağlarıyla da öne çıkıyor. Özellikle ulaşım, ticaret, turizm, kültür ve sosyal alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, Kars'ın bölgesel önemini artırıyor.

Görevine başlayan Başkonsolos Goşgar Zeynalov'un, Kars'taki kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kesimlerle temaslarda bulunarak iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğunda yaşanan görev değişiminin, iki ülke arasındaki güçlü dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin Kars merkezli olarak daha da geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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