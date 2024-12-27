Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor

Azerbaycan, Çeçenistan'ın yardım teklifini reddederek özür ve tazminat talebinde bulundu. Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere ve yaralananların ailelerine maddi yardımda bulunmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

AZERBAYCAN: YARDIMA İHTİYACIMIZ YOK

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın herhangi bir yardıma ihtiyacı olmadığı ve gerekli yardımların sağlandığı belirtilerek, "Gerçeğin kabul edilmesini, özür dilenmesini ve gerekli tazminatın ödenmesini talep ediyoruz" denildi. Azerbaycan yetkilileri, kazanın nedenlerini araştırmak üzere Kazakistanlı yetkililerle iş birliği içinde olduklarını da duyurdu.

OLAY YERİNDE İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Güvenlik güçleri tarafından sıkı önlemlerle korunan bölgede, uçağın ikiye bölünmüş enkazı hala duruyor. Uçağın kuyruk kısmının 250 metre ilerisinde bulunan gövde kısmının tamamen yandığı görülüyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, olay yerinde delil toplama çalışmaları sürüyor. Bölgede Kazakistan'ın yanı sıra Azerbaycan'dan ve diğer ülkelerden uzmanların da çalıştığı belirtiliyor. Uçağın ikinci kara kutusunun dün bulunduğu ve her iki kara kutunun delil kapsamına alındığı ifade edildi. Uçağın üretildiği Brezilya'dan ve Embraer şirketinden temsilcilerin yanı sıra Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı uzmanlarının bugün olay yerine gitmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. AZAL, uçakta 5 mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA-İHA