Ermeni askerler, boynuna bomba bağladıkları köpeği Azerbaycan ordusunun mevzilerine gönderdi

Gerilimin yeniden üst seviyeye çıktığı Azerbaycan ve Ermenistan sınır hattında Ermeni askerler, bir köpeğin tasmasına uzaktan kumandalı patlayıcı takarak onu Azerbaycan ordusunun mevzilerine doğru yöneltti. Azerbaycan askerleri tehdidi hızla fark etti ve yaklaşan saldırıyı engelledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin Azerbaycan askerlerine karşı bomba taşıyan köpekle provokasyon girişiminde bulunduğunu duyurdu.

KÖPEK YAKALANDI, EMELLERİNE ULAŞAMADILAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerin, Hocavend ilinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine karşı üzerinde uzaktan kumandalı el yapımı bomba bulunan köpekle terör eylemi gerçekleştirme girişiminde bulunduğu bildirildi. Bomba taşıyan köpeğin Azerbaycan askerlerince yakalandığı ve bomba düzeneğinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

"TERÖR EYLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Açıklamada, "Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi'nin mayınların, bubi tuzaklarının ve diğer cihazların kullanımına ilişkin yasaklamalar veya kısıtlamalara ilişkin protokolü'ne zıt olan bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Hayvanların suikast amacıyla kullanılması ahlak dışı bir eylemdir ve biz bunu terör eylemi olarak değerlendiriyoruz." ifadeleri yer aldı.

AZERBAYCAN GENELKURMAY BAŞKANI TÜRKİYE'DE

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerilim ve Ermeni güçlerin gerçekleştirdiği sözde seçimin yankıları sürerken Orgeneral Metin Gürak, Genelkurmay Başkanlığı'nda Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Veliyev'i resmi törenle karşıladı. Her iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk General Veliyev, Onur Kıtası'nı selamladı. Gürak ve Veliyev, törenin ardından baş başa ve heyetlerarası görüşmelere katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Hindistan'da G20 Zirvesi'nin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün, 2 ülke arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak devreye girdiğini belirterek, "Aliyev ile görüştüm, yarın da Paşinyan'la görüşeceğim. Karabağ'da atılan adımlar doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.