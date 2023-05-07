Ayyüce Türkeş, İYİ Parti'nin Osmaniye adayı Loğoğlu'nun mitinginde konuştu

BURHAN DEMİRCİOĞLU

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı, İYİ Parti Adana milletvekili adayı Ayyüce Türkeş, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gelerek İYİ Parti'nin Osmaniye adayı Prof. Dr. Elif Loğoğlu'nun mitingine destek verdi. Türkeş "Hiç kimse hiç bu konuda endişe etmesin, hele öyle terörle bizi yan yana koyan, Türkeş ile terör, zaten kimse yan yana koyamaz. O konuda da ben zaten kimsenin kuşkusu olduğunu düşünmüyorum da kimseye hesap verecek durumda değiliz biz terör konusunda" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İYİ Parti Osmaniye milletvekili adayı Prof. Dr. Elif Loğoğlu, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde dün miting düzenledi. İYİ Parti Adana milletvekili adayı Ayyüce Türkeş de mitinge katılarak konuştu.

"TÜRKİYE EKONOMİK OLARAK ÇOK SIKINTIDA"

Ayyüce Türkeş şunları söyledi:

"Ben diyorum ki, Osmaniyeliler, Kadirlililer bayağı boynu bükük kaldı diyorum. Kafalarını yerden kaldıramıyor diyorum. Türk milliyetçileri, ülkücüler de aynı dertten mustarip diyorum. Osmaniyeliler, Kadirlililer bu seçimde ne yapacağını çok iyi biliyor. Bizi bu hale getirenleri sandığa gömsünler diyorum. Size de çok güveniyorum. Ben Türkeş'e, İYİ Partiye oy istiyorum. Hem Osmaniye'de de oy istiyorum Kadirli'de de oy istiyorum, kendi aday olduğum Adana'da da oy istiyorum. Tüm Türkiye'den oy istiyorum. Çünkü biz gerçekten sayın milletvekilleri adayı arkadaşım Elif hanımın da söylediği gibi, Türkiye ekonomik olarak çok sıkıntıda. Bölgesel olarak çok sıkıntıda. Osmaniye'de yatırım problemi var, Adana'da yatırım problemi var. Yollar yarım kalıyor, hastaneler eksik kalıyor. Ocaklarda tencereler kaynamıyor. Bunları artık biz anlatmaktan, sizde dinlemekten ve hatta bunları birebir yaşamaktan sıkıldınız.

"TÜRKEŞ İLE TERÖR, ZATEN KİMSE YAN YANA KOYAMAZ"

Bizi bu hale getiren bu tek adam, tek adamın ağzına bakan sistemi çok güçlü bir şekilde yenmemiz için bu seçim hepimiz için çok önemli, bu yüzden sandığa gittiğinizde hem başkanlık için hem de milletvekili sayısını kuvvetli çıkarmak için çok güzel oy verip, çok sağlıklı düşünüp çok sağduyulu karar verip gücümüzü göstermemiz gerekiyor. Bu Türkiye'nin beka sorunu aslında budur. Ben kendim adıma, partim adıma Türkiye'nin beka sorununa zaten elimizi koymak için, yumruğumuzu vurmak için buradayız, sahalardayız. Hiç kimse bu konuda endişe etmesin, hele öyle terörle bizi yan yana koyan, Türkeş ile terör, zaten kimse yan yana koyamaz. O konuda da ben zaten kimsenin kuşkusu olduğunu düşünmüyorum da kimseye hesap verecek durumda değiliz biz terör konusunda. Biz hesap soracak durumdayız. İktidara geldiğimizde de onun hesabını soracağız."