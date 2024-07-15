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Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

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Ankara'da suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşinin o dönem dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi. Ateş, "Onun dövdürdüğü bazı gazeteciler de bana çok destek oldu" ifadelerini kullandı.

Ankara'da suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, katıldığı canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"SİNAN GAZETECİLERİ DÖVDÜRDÜ"

KRT'de Zübeyde Sarı'nın sorularını yanıtlayan Ayşe Ateş, eşinin bazı gazetecileri dövdürdüğünü belirterek "Sinan gazetecileri dövdürdü. Çok büyük kavga ettik. Sinan'a 'Senin iki tane çocuğun var, sen ne yapıyorsun? Bu çok çirkin bir şey, sana yakışmıyor' dedim. O da 'Yapmak zorundayım, Genel Merkezden talimat geliyor. Yapmazsam olmaz, Ocak başkanı olmam', yapmazsam bana da ceza keserler' dedi. Bu olaylardan sonra tartıştık ve günlerce konuşmadık. Bu olaylardan kısa süre sonra Sinan da görevden alındı. Şimdi düşünüyorum belki yasa dışı bir şey istediler, belki de istedikleri şeyleri Sinan yapmadı ve o yüzden mi görevden alındı diye düşünüyorum" dedi.

Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

"O GAZETECİLERİN HEPSİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Açıklamasının devamında "O gazetecilerin hepsinden özür diliyorum. Onun adına özür diliyorum" diyen Ateş, "Haklarını helal etsinler. O ahirete gitti. Onun dövdürdüğü bazı gazeteciler de bana çok destek oldu. Bizim dürüst ve namuslu gazetecilere ihtiyacımız var. Benim sesim oldular. Benim söyleyemediklerimi onlar söylediler. Bu olaylar keşke olmasaydı" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Sinan Ateş Ayşe Ateş Ankara Hukuk Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

ekrem celebi :

Sinanda iyi ayak degilmis demekki.

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Perwer:

Sizinde kirli çamaşırlarınız yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Artık kabak tadı vermeye başladınız. Bi kaybolun, Gerçekten yeter

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rıdvan öztürk:

Talimatlı diyo.. sorun sinan da değil, bağlı olduğu yapıda demek ki,, Allah rahmet eylesin Sinan ateş ibret olmalı.. devlet haricinde herhangi bir yapıya ölümüne bağlı olanlar iyi düşünmeli.. boş şeylerin peşinden koşmak hayata mal olabiliyo..

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