AYM-Yargıtay Krizi: Hukukçular ne diyor?

Av. Mehmet Gün, Habeler.com YouTube kanalında Cem İrin'in konuğu oldu. Yargıtay'ın tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay kararı nedeniyle AYM üyeleri hakkında soruşturma açmasını yorumlayan Gün, bu durumun hukuki bir karşılığı olmadığını belirtti.

AYM'nin daha önceki kararlarıyla serbest kalan tutuklu milletvekillerinden örnek veren Gün, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulabilmesine karşın Yargıtay'ın kararıyla ilgili hiçbir itiraz kanalının olmayışına dikkat çekti.

"DEVLET DÜZENİNİ BOZAN BİR YAKLAŞIM"

Gün, programda konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Esas sorunun şu olduğunu düşünüyorum. Yapılan yargılamaların, verilen kararların adil yargılanma hakkını temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiğini Anayasa Mahkemesi belirliyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu belirlemeleri hak ihlali kararları yargı sistemimizin görevini yapamadığını temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiğini tespit ediyor. Bu bakımdan Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararına uymama kararı 'Aslında benim dediğim doğrudur, benim yanlışımı bana söyleyemezsiniz.' anlamına gelen, bir devlet düzenini bozan bir yaklaşım içeriyor." dedi.

AYM'NİN ESKİ KARARLARINI HATIRLATTI

AYM'nin eski kararlarını hatırlatan Gün, "Berberoğlu tutuklanmıştı.AYM kararıyla serbest bırakıldı, arkasından Gergerlioğlu tutuklanmıştı yine AYM kararıyla serbest bırakıldı, şimdi Can Atalay'la ilgili olarak da aynı nitelikte bir durum söz konusu." dedi.

Yargıtay kararlarıyla ilgili "Allah'ın emri gibi" benzetmesi yapan Gün, "Altını çizmek istediğim şey bu Yargıtay başkanlar Kurulu'nun bu konuda vereceği karara karşı hiçbir başvuru yolu yok yani Yargıtay üyeleri hakkında başkanlar kurulunun soruşturma açılmamasına karar vermesi halinde Allah'ın emri gibi bir şey oluyor. Hiçbir başvuru yolu yok ölünceye kadar o kişi hakkında hiçbir şey yapamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN TEPESİNDE KAYIKÇI KAVGASI VAR GİBİ"

AYM ile Yargıtay arasındaki krizin "Devletin ve yargı mercilerinin tepesinde bir kayıkçı kavgası var gibi" bir görüntü yansıttığını belirten Gün, buna karşın AYM üyelerine yapılabilen suç duyurusunun Yargıtay üyelerine yapılamaması gerçeğine işaret etti.

YARGI BAĞIMSIZLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin bir yargı bağımsızlığı düşüncesiyle geliştirilen çok eskilerden kaynaklanan yargı bağımsızlığı eksikliğine dikkat çeken Gün, yargının, yürütmenin uzantısı haline geldiğini ve bundan ötürü de benzer olayların yaşandığını belirtti.