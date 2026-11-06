Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aykut Kaya, Antalya'ya demir yolu için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını göreve çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'nın yıllardır demir yolu beklediğini belirterek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını göreve davet etti. Kaya, turizm ve örtü altı tarım kenti Antalya'nın Ankara, İzmir ve İstanbul'a demir yoluyla bağlanmasını istedi.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'nın yıllardır demir yolu beklediğini, projelerin somut adımlara dönüşmesini istediklerini belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını bu konuda göreve davet etti.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın turizmin ve örtü altı tarımın başkenti olduğunu ancak böyle stratejik bir şehrin hala demir yolu bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Antalya'ya geçmişte 3 güzergahtan demir yolu sözünün verildiğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Antalya'mızı Ankara'ya, İzmir'e, İstanbul'a ne zaman demir yoluyla bağlayacaksınız? Biz, turizmde İtalya'nın, İspanya'nın ve Fransa'nın önemli şehirleriyle rekabet ediyoruz. Bu ülkeler demir yolu ağlarını geliştirmişken Antalya'mızda neden hala bu imkan yok? Bu ulaşım altyapısını geliştirmeden bu ülkelerin turizm şehirleriyle biz nasıl sağlıklı bir şekilde rekabet etmeye devam edeceğiz?"

Antalya'da iki uluslararası havalimanının bulunduğuna ancak ikisinin arasında raylı sistem bağlantısının olmadığına dikkati çeken Kaya, demir yolu bağlantısının hem ihracatçıların hem de tarım üreticilerinin rekabet gücünü arttıracağını söyledi.

Kaya, "Antalya'mız, yıllardır demir yolunu bekliyor. Artık bu projelerin somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını bu konuda göreve davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
Canını kurtarmak için Rus askerlerini hiç düşünmeden ele verdi

Böyle ihanet görülmedi! Canını kurtarmak için yaptığına bakın
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi

Korkulan oldu! Her gün 1000'den fazla vaka
8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar

8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu
Burun estetiğinde ölen Hatice'nin raporunda 'özen eksikliği' çıktı! Anestezi doktoruna soruşturma izni

Burun estetiği ölümle bitmişti! Raporda o eksiklik ortaya çıktı
Manisa'da kan donduran cinayet! Annesini ve kardeşini öldürdü, kaçarken ablasını arayıp itiraf etti

Ablasını arayıp tek cümle kurdu! Annesini ve kardeşini öldürmüş
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı24

Amedspor maçına saatler kala bombayı patlattı
7. Dünya Medya Zirvesi'nde medya temsilcilerinden işbirliği çağrısı

Pekin'deki zirvede medya temsilcileri işbirliği çağrısı yaptı
İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var

İstanbul'daki kiralık evi için para istemiyor ancak tek bir şartı var