CHP'li Erdoğdu'nun eski eşinden 2. video! Bu kez Tuba Torun'la yaptığı konuşmayı paylaştı

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun boşandığı eski eşi Özge Erdoğdu'ya ait olduğu öne sürülen bir hesap tarafından servis edilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

CHP'li Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı görüntülü bir telefon görüşmesi, genç kadın tarafından açıldığı iddia edilen bir Twitter hesabından paylaşıldı. "Özge" ismiyle açılan hesaptan atılan tweet'te "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra... Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, "50 kişi ile yatmış" dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi" ifadesi kullanıldı.

CHP'Lİ ERDOĞDU ÖZÜR DİLEDİ

"Özge" ismiyle açılan ve paylaşıma iliştirilen videonun büyük ses getirmesinin ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan da açıklama geldi. Twitter hesabından internete düşen videoyla ilgili bir paylaşım yapan Erdoğdu şu ifadeleri kullandı; "Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem… Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara'dan yola çıktım… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum… Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…"

YENİ BİR SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Aykut Erdoğdu ile Özge Erdoğdu arasında geçen konuşmanın yankıları sürerken bu kez yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Yine Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen hesaptan Tuba Torun'a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı paylaşıldı. "Özge" adlı hesaptan yapılan paylaşıma "'Dolarla vekil oluyorlar, ben kadın hakları diye yırtınıyorum. Olamıyorum' demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun. Neyse ki artık partidesin, Aykut Erdoğdu'yu aldın sırada vekillik var." notu düşüldü.

"DOLARLA MİLLETVEKİLİ OLUYORLAR"

Tuba Torun'a ve Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında; Tuba Torun'un ağlayarak, "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye yırtınıyorum. Birine inandım tamam mı ve inandığım için de evet kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim. " dediği duyuluyor. Ses kaydının devamında ise karşı taraftaki Özge Erdoğdu'nun"Tuba bir sakin ol hayır "dediği Torun'un ise yeniden "Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var" dediği anlaşılıyor.