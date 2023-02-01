Eski eşinin yayımladığı telefon kaydıyla gündeme gelmişti! Aykut Erdoğdu, 7 ay sonra sessiz sedasız yeniden CHP'li oldu

Eski eşi Özge Erdoğdu'nun yayınladığı ses kayıtlarında, evlendiği Tuba Torun'un CHP'ye girebilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu 5 kez aradığını söyleyen İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, tepkilerin ardından partisinden istifa etmişti. Aykut Erdoğdu, 7 ay sonra CHP'ye sessiz sedasız döndü. CHP'li milletvekillerinin WhatsApp grubuna yeniden katılan Erdoğdu'nun Meclis'in internet sitesindeki profiline de CHP logosu tekrar eklendi.

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin sosyal medyada paylaştığı ses kaydı, 7 ay önce siyasetin gündemine oturdu. Ses kayıtlarında, Aykut Erdoğdu'nun, evlendiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Tuba Torun'un parti meclisine girebilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'yla defalarca kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuluyordu.

ERDOĞDU, YENİDEN CHP'Lİ OLDU

Tepkilerin ardından Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun CHP'den istifa ederken, dikkat geçen bir gelişme yaşandı. Aykut Erdoğdu, 7 ay sonra sessiz sedasız CHP'ye döndü. Merkez Yönetim Kurulu kararıyla birlikte yeniden CHP'li olan Erdoğdu, milletvekillerinin bulunduğu WhatsApp grubuna katıldı.

CHP'NİN SANDALYE SAYISI 135'E YÜKSELDİ

Erdoğdu'nun Meclis'in internet sitesindeki profiline de CHP logosu eklendi. Erdoğdu'nun partiye dönmesiyle CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 135'e yükselmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

Özge Erdoğdu, 25 Nisan 2022'de ayrıldığı Aykut Erdoğdu'yla yaptığı telefon görüşmelerinin kaydını haziran ayında Twitter'da paylaşmıştı. Paylaşımda, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun la ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, '50 kişi ile yatmış' dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!" ifadeleri yer almıştı.

5 KEZ KILIÇDAROĞLU'NU ARAMIŞ

Erdoğdu, yardımcı olduğunu vurguladığı Tuba Torun'un CHP Parti Meclisi'ne girmesi için beş kez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını iddia etmişti. Erdoğdu, kurultay boyunca kendisi için oy topladığını vurguladığı Tuba Torun'un Parti Meclisi'ne girmesi için kendi adını listeye koymadığını anlatmıştı.