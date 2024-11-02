Üye Girişi
Haberler

Ayhan Gider: Birlikte Hareket Etmeliyiz

Ayhan Gider: Birlikte Hareket Etmeliyiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ezine ilçe teşkilatı ve muhtarlarla bir araya gelerek ülke gündemini değerlendirdi. Terörle mücadele konusunda kararlılık mesajı veren Gider, bir ve beraber olmanın önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, partisinin Ezine ilçe teşkilatı ve muhtarlarla bir araya geldi.

Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ile ilçeye gelen Gider'i burada Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Serkan Doğan ile muhtarlar karşıladı.

Ezine Millet Bahçesi'nde gündemi değerlendiren Milletvekili Gider, "Ülkemiz içinde bir ve beraber olacağız. Bazen göreceğiz görmezden geleceğiz, bazen duyacağız duymazdan geleceğiz bazen yutkunacağız kendi içimizdeki kavgaları minimuma indireceğiz. Hep birlikte aynı hassasiyeti göstereceğiz." dedi.

Terör ve teröristle nasıl mücadele edileceğini iyi bildiklerini vurgulayan Gider, şöyle konuştu:

"Bu millet terör ve terörist ile nasıl mücadele edileceğini bilir. Kanunlarımız, mevzuatımız belli. Biz dün kurulmuş cetvel devleti değiliz. 2000 yılını aşmış bir devlet geleneğine sahibiz. Kayyum gerekirse kayyum atarız, seçim yenilenmesi gerekiyor ise seçim yenileriz. Mevzuatımız gayet nettir ne gerekiyor ise o yapılır. Dün bunu özellikle listeye yazanların bu gün çıkıp ileri geri gürültü yapması ne anlamı vardır ne de karşılığı vardır. Herkes işine baksın."

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Politika
Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Canımı sıktı, boğazını sıktım

Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

 Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi

Bir ilimiz diken üstünde! Yumurta üreten işletmede kuş gribi tespit edildi

 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı

Tutuklanan baba, cezaevinde intihar etti
Fatih Erbakan asgari ücret için kapıyı çok yüksekten açtı

İşverenin hoşuna gitmeyecek! Asgari ücret için kapıyı çok yüksekten açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü? Sivasspor- Rizespor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor- Rizespor maç özeti! SİVASSPOR- RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor-Rizespor maçı HD, şifresiz, kesintisiz izleme linki var mı? Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? 9 aylık bebeği istismar eden babaya ne oldu? Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Ümit Gündeş kimdir? Ümit Gündeş kaç yaşında, nereli? Ümit Gündeş'in hayatı ve kariyeri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 Kasım Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.