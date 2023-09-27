Aydın Valisi Yakup Canbolat Söke'ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Yakup Canbolat, Aydın Valisi olarak atandıktan sonra Söke'ye ziyarette bulundu. Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi ve Söke Adliyesi'ni ziyaret eden Vali Canbolat, inşaat çalışmaları devam eden Hükümet Konak'ta da inceleme yaptı.

Yaklaşık bir ay önce Aydın Valiliğine atanan Yakup Canbolat, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Söke'ye geldi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın ilk durağı Söke Kaymakamlığı oldu. Vali Canpolat'ı Söke Kaymakamlığı'na gelişinde, Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere mülki idari amirleri karşıladı. Kaymamalık toplantı salonunda gerçekleşen brifingin ardından Vali Canbolat ziyaretlerine Söke Belediyesi ve Söke Adliyesi ile devam etti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat daha sonra inşaat çalışmaları devam eden Hükümet Konanağı'nda inceleme yaptı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Aydın'ı tanıyoruz, gayet güzel bir il. Gücümüzün yettiği kadar hizmet etmeye çalışacağız hep birlikte" ifadelerini kullandı. - AYDIN