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Aydın politika haberi: Başkan Vekili Aydın'dan esnaf ziyareti

Politika Haberleri

Aydın politika haberi: Başkan Vekili Aydın'dan esnaf ziyareti

Aydın haber: Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, mahalle ziyaretlerinin yanı sıra ilçe merkezinde bulunan esnafla da sık sık bir araya gelerek, talep ve önerileri yerinde dinlemeye devam ediyor.

İlçenin en yoğun sokaklarından biri olan Sanat Sokağı'na giderek esnafı ziyaret eden Başkan Vekili Aydın, esnafın sıkıntılarını dinledi. Vatandaşların huzur ve güvenliğini düşündükleri gibi esnafın da sıkıntılarına çözüm yolları aradıklarını kaydeden Aydın, "Elimizden geldiğince güzel işler yaparak halkımızın memnuniyetini kazanmaya çalışıyoruz. Bu yıl ilçemize değer katacak spor merkezleri, sahil bandı, atletizm pisti ve evlendirme sarayı gibi birçok projemizi yılsonuna doğru hemşehrilerimizin hizmetine açmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra altyapı ve yeni yol açma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede ilçemize 45 kilometrelik yeni yol güzergahı kazandırdık. 100 bin metrekare asfalt çalışması yaptık. İlçe merkezindeki birçok cadde ve sokağımızda yol yenileme ve onarım çalışmaları yürüttük. Bu çalışmalar sezon sonuna kadar devam edecek. Kaymakamlık ve belediye olarak hemşehrilerimizin huzuru için faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Sanat Sokağı esnafı da yapılan çalışmalardan dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'a teşekkürlerini ilettiler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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