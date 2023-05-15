Aydın'da CHP 4, AK Parti 3 ve İYİ Parti 1 milletvekilliği kazandı

AYDIN'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre CHP 4, AK Parti 3 ve İYİ Parti 1 milletvekilliği kazandı. AK Parti'nin Aydın'da 4 olan milletvekili sayısı 3'e düşerken, CHP milletvekili sayısını 1 artırdı. İYİ Parti ise vekil sayısını korudu.

Seçmen sayısı 876 bin olan Aydın'da 788 bin 454 seçmen sandık başına gitti. Kentte seçime katılım oranı yüzde 89,36 oldu. Aydın İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP yüzde 35,73 ile 4 milletvekili, AK Parti yüzde 28,52 oy ile 3 milletvekili, İYİ Parti yüzde 13,04 oy ile 1 milletvekili çıkardı. Seçim sonuçlarına göre CHP'den Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz, AK Parti'den Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, İYİ Parti'den Ömer Karakaş milletvekili oldu. AK Parti'nin Aydın'da 4 olan milletvekili sayısı 3'e düşerken, CHP ise milletvekili sayısını 1 arttırdı. İYİ Parti ise vekil sayısını korudu.