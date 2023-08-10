Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Gerginlik

Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Arı, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın eleştirilerine yanıt verdi. Ayrıca, Aydın İmar Anonim Şirketi'nin zarar durumu ve belediye bürokratlarının yargılanması konuları da gündeme geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Arı, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilerinde dile getirdiği iddialara açıklık getirilmesini beklediklerini bildirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan ikinci toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş başkanlığında belediyenin toplantı salonunda gerçekleşti.

Gündemde ek madde olarak yer alan ve komisyonda görüşülen "İlçelerdeki kurtuluş günlerinin daha coşkulu kutlanması için çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi" maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu maddeye muhalefet şerhi koyduklarını ifade eden AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Arı, seçim öncesi algı ve manipülasyon oluşturmak için böyle bir kararın alındığını söyledi.

Arı, "Evet şanlı bayrağımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını posterlerini günün anlam ve önemini belirten dövizleri asmak, etkinlikler konserler düzenlemek bunlar güzel şeyler. Ama bunlar ciddi kurumlarda önceden planlanır." dedi.

Söz alan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ise "Büyükşehir belediyesinin katkı vermesinin altında bir şey aramanın ne anlamı var. Burada bence sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi geçtiği için itiraz ediyorlar." şeklinde yanıt verdi.

Bunun üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Meclis, diğer maddelerin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Arı, muhalefet şerhi koydukları gündem maddesinin gerekçelerini açıklanmasına fırsat verilmediğini söyledi.

Arı, "Biz Atatürkçülüğü, gardırop Atatürkçülüğü, poster Atatürkçülüğü olarak anlamıyoruz. Atatürk'ün bize gösterdiği bir hedef var. Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacaksınız. Hedef budur." dedi.

CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın bir gazetede Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında söylediği iddialara da değinen Arı, şunları kaydetti:

"Fatih Atay, 'Ben onların ne çaldıklarını biliyorum' dedi. ve milyonlarca liralık bir rakamdan söz etti. Sayın Fatih Atay bizim partimizin mensubu değildir. Ama saygın bir siyasetçidir, ciddi bir belediye başkanıdır. Biz öyle biliyoruz en azından. Sayın Fatih Atay'ın açıkladığı rakamlarla, konuyla ilgili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı bir araştırma, bir inceleme başlatmış mıdır? ya da Aydın halkına bununla ilgili bir izahat verecek midir? Bunu da birlikte takip edeceğiz."

Aydın İmar Anonim Şirketi'nin kuruluşundan bu yana ne kadar zarar ettiğini, bu şirkete belediye bütçesinden ne kadar nakdi ve ayni sermaye transferi yapıldığını Aydın kamuoyunun merak ettiğini belirten Arı, şirketin yönetiminde bulunduğunu iddia ettiği N.C'nin çeşitli suçlardan yargılandığını, şehir dışında yaşamasına rağmen bu kişinin şirkete ne tür katkı yaptığının merak edildiğini söyledi.

Belediye bürokratlarının yargılanması

Arı, önceki meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı İbrahim Gürdal'ın kendisi hakkında herhangi bir yolsuzluk soruşturma olmadığını söylemesine rağmen Gürdal'ın N.C'nin yargılandığı davada adının yer aldığını ileri sürdü.

Arı'nın basın açıklamasının ardından makamında gazetecilere açıklama yapan Gürdal ise şunları kaydetti:

"Daha önceki meclis toplantısında Mustafa Arı, 'yolsuzluk dosyaları dosyalarıyla yargılanan İbrahim Gürdal' dedi. Ben de dedim ki benim bir yolsuzluk dosyam yok. Yolsuzluktan benim anladığım şudur arkadaşlar. İhaleye fesat, edimin ifasına fesat, zimmet, rüşvet yolsuzluktur. Şimdi benim yargılandığım Mustafa Arı'nın söylediği dava şudur. 160 bin liralık ihale yapıldıktan sonra daire başkanı değişmiş. Pınar Gülmez Ağırbaş yerine ben gelmişim. 3-4 ay önce bu danışmanlık ihalesi yapılmış. Dosyalara baktım ve ben de ödemesini yapmışım. Mahkemeye çıktım. 'Ben ihalenin bir yerinde yokum ama ihalenin saf, pürüzsüz ve tertemiz olduğunu gördüm ve dört ay sonra ödeme yaptım.' dedim. Kaç para? 160 bin lira."

Buna ilişkin bilirkişi raporunun da tamamlandığını aktaran Gürdal, "Ben ve ekibime ilişkin 'edimin ifasına fesat karıştırma ve buna iştirak etme eylemleri söz konusu değildir.' yazıldı. Yani bilirkişi diyor ki ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak etmeleri söz konusu değildir. Zaten bana isnat edilen suç ihmal. Ben görevi ihmalle yargılanıyorum." diye konuştu.