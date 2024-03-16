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Aydın Ayaydın, Muğla'da taksicilerle buluştu

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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Milas-Bodrum havalimanında taksicilerle bir araya geldi. Ayaydın, taksici esnafının sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı.

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Milas- Bodrum havalimanında taksicilerle bir araya geldi.

Havalimanında konvoyla karışlanan Ayaydın, burada kendini karşılayan taksicilerle tek tek selamlaşarak bir süre sohbet etti.

Daha sonra bir aracın direksiyonuna geçen Ayaydın, "Turgut Özal'ın bindiği arabaya şimdi Aydın Ayaydın biniyor. Bu aracı taksici esnafı beni için getirmiş. Onlarla turlayacağım. Daha sonra taksici esnafı ile görüşme yapacağım." dedi.

Konvoy halinde havalimanı taksilerinin beklediği durağa giden Ayaydın, burada taksici esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ayaydın, göreve gelmesi halinde taksici esnafının yanında olacağına işaret ederek,"Muğla'da ziyaretlere başladığında ilk uğrak yerim taksici ve şoför esnafı oldu. Sizlerin gece gündüz direksiyon sallayarak hangi şartlarda çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Çalışma şartlarınızı da çok iyi biliyorum. Göreve gelir gelmez ilk sorunlarını çözeceğim yerlerin başında taksici esnafı geliyor. İlk projem de Muğla'nın bütün ilçelerinde örnek taksi durağını inşa edeceğiz.İçerisinde barınma ve her türlü imkanları olacak. Son derece modern çağdaş bir taksi durağı olacak." diye konuştu.

Ayaydın, makamda oturan bir belediye başkanı olmayacağını vurgulayarak, vatandaşın su başta olmak üzere en temel sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturacağını dile getirdi.

Kaynak: AA / Politika

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