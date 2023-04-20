Aydemir: 'Rabbim kardeşliğimizi daim kılsın'

Milletvekili Aydemir, "Milli şairimiz Akifimizin 'Değmesin ma'bedimin göğsüne na-mahrem eli' duası; Muazzez ecdadın 'İlayı kelimetullah için devlet ebed müddet' vurgusuyla Türk ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, Yüce Milletimizin manevi neşve ve coşkusunu paylaşıyoruz.

Milletvekili Aydemir, "Milli şairimiz Akifimizin 'Değmesin ma'bedimin göğsüne na-mahrem eli' duası; Muazzez ecdadın 'İlayı kelimetullah için devlet ebed müddet' vurgusuyla Türk ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, Yüce Milletimizin manevi neşve ve coşkusunu paylaşıyoruz. Bayramımız aziz ve mübarek olsun' dedi.

Rahmet, Bereket ve Mağfiret İklimi

Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Rahmet, bereket ve mağfiret iklimini yaşayan, tevhid ve vahdet imanını paylaşan, kardeşlik kararlılığında buluşan, milletin birliği, vatanın bölünmez bütünlüğü ve devletin dirliği için her daim dualarını kavuşturan Yüce Milletimizin, 'Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda/Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' niyazına nefsimizi adıyoruz.' kaydını düştü

'Bayram, hak menzile varış günüdür'

Milletvekili Aydemir, 'Bayram af günüdür, barış günüdür/Bayramlar rahmete giriş günüdür/Bayram, Hak menzile varış günüdür' kaydını düşen Merhum Karakoç'un; 'Alem-i İslam'a rahmet su gibi/Aksın bayram olsun bayramlarınız/Evleriniz cennet kokusu gibi/ Koksun bayram olsun bayramlarınız' yakarışına aminlerle ortak oluyoruz.' mesajını verdi.

Hamd-ü Senalar Hamd-ü Senalar

Milletvekili Aydemir, 'Alvarlı Efe Hazretlerinin, 'Mevla'yı candan seven/Rıza-yı Hakk'a eren/Lutf-i Huda'ya güven/Bayram o bayram ola' istikametine yüreğimizi adıyor, Hacı Bayramı Veli'nin, 'Bayramı imdi Bayramı imdi/Bayram edersin yar ile şimdi/Hamd-ü senalar hamd-ü senalar/Yar ile bayram kıldı bu gönlüm' mertebesinde milletçe bayramı idrak etmemiz niyazını yineliyorum. ' dedi

Birlik ve Beraberlik İmanı

Milletvekili Aydemir, 'Akifimizin, 'Afak bütün hande, cihan başka cihandır/ Bayram ne kadar hoş, ne şetaretli zamandır' berceste dizeleriyle tarif ettiği manevi iklim içinde; Yahya Kemal'in, 'Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati/ Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi/Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan/Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan' takdimini kaydediyor; birlik ve beraberlik imanıyla nice bayramlara erişme niyazını paylaşıyorum.' ifadesine yer verdi.

Ecdada Vefa, Türkiye Yüzyılına Destek

Bayramın gönülleri bir tutup buluşturma, aynı hassasiyet ve dikkatleri yaşama, ümmet, millet ve devletin bekası odağında duaları paylaşma vakti olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'Bayram heyecan ve coşkusu içinde, ülkemizin milli ve manevi hedeflerine ulaşması, Türkiye Yüzyılı seferinin muzafferiyetle devamını niyaz ediyor; milletçe bize kutlu hedefler gösteren, mukaddesatımıza sadakat ve vefadan ayrılmayan ecdadımızın ufkundan ayrılmayacağımız ahdini vurguluyorum. ' dedi

Aydemir'den Milli Kıyam Vurgusu

Milletvekili Aydemir, 'Efemizin, 'Nür-i hidayet dola/ Dilde hidayet bula/ Nasırın Allah ola/ Bayram o bayram ola 'niyazıyla, deprem şehitlerimizin odağında Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet imanına can adayan şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, Yüce Milletimizin her alanda asırlara yürüyüşü ve cihana milli azimet ve azimetini belleten kıyamının ebediyen devamını niyaz ediyoruz.' mesajını verdi. - ERZURUM