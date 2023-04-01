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Seccadeye ayakkabı ile basan Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Çok üzgünüm

Politika Haberleri

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken verdiği poz gündem oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir iftar programında verdiği poz tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basması gündem oldu.

Ayakkabı ile seccadeye bastığı pozla tepki çeken Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Çok üzgünüm

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Fotoğrafın gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Ayakkabı ile seccadeye bastığı pozla tepki çeken Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Çok üzgünüm

CHP'DEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

CHP'nin açıklamasında ise sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edildi. Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz." denildi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

Mehmet Arslan:

Oruç tutmadan iftar şovları yapanların elbette ki namazdan da seccaden de ne haberi olur ne de duyarlılığı... Millet bunları iyi tanıyor, tüm tiyatroları boşuna.

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ismail bey :

Paspas sanmıştır.. Ne bilsin.

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SEVDİM SENİ:

ayakkabı ile girilebilen bir yerde seccadenin yerde ne işi var ?

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