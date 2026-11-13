Axios, Mossad Başkanı Gofman'ın CIA Başkanı Ratcliffe ile görüşeceğini öne sürdü

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ABD merkezli haber sitesi Axios, İsrail istihbarat servisi Mossad Başkanı Roman Gofman'ın CIA Başkanı John Ratcliffe ile görüşmek üzere başkent Washington DC'ye geldiğini öne sürdü. ABD'li kaynaklar, Gofman'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüşme gerçekleştireceğini iddia etti.

ABD basını, İsrail istihbarat servisi Mossad Başkanı Roman Gofman'ın resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Washington DC'ye geldiğini öne sürdü. Axios haber sitesi, üç ABD'li kaynağa dayandırdığı haberinde, Gofman'ın ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey yetkililerle bir araya geleceğini iddia etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun en yakın danışmanlarından biri olan Gofman'ın ziyaretinin, Netanyahu'nun Trump'a İran'a yönelik savaşı yeniden başlatmaya yönelik baskıda bulunduğu bir dönemde geldiği kaydedildi.

"Gofman, CIA Başkanı Ratcliffe ve Özel Temsilci Witkoff ile bir araya gelecek"

ABD'li kaynaklar, Gofman'ın CIA Başkanı John Ratcliffe ile bir araya geleceğini öne sürerken, daha sonra Florida eyaletindeki Miami'de Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geleceğini iddia etti.

Beyaz Saray ve Mossad'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Trump: "Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn; bekleme sürecini tercih ediyor"

Kaynaklara göre Trump, Washington-Tahran arasındaki gerginliğin diplomatik yollarla çözülüp çözülemeyeceğini görmek üzere Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) birlikte İran limanlarına yönelik ABD ablukasının ve Tahran üzerindeki ekonomik baskının sürdürülmesine karar verdi.

ABD Başkanı dün yaptığı bir açıklamada, İran'a yönelik saldırı ihtimali ve müzakere sürecine ilişkin, "İstersem bu durumu anında sonlandırabilirim. Korumak istediğim ülkelerin talepleri doğrultusunda bunu biraz uzun yoldan, daha medeni bir şekilde hallediyoruz. Suudi Arabistan, İran'ın parçalanıyor olması nedeniyle benden durumun mevcut haliyle ilerlemesine izin vermemi rica etti. Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn; hepsi bu bekleme sürecini tercih diyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran'a yönelik savaşın yeniden başlatılmasına yönelik Netanyahu'dan gelen baskıları reddetmişti. Bir ABD'li yetkili, Trump ve Netanyahu'nun 5 Kasım'da İran ile ilgili başlıkları görüştüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı