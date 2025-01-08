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Avusturya'da Siyasi Kriz: Dışişleri Bakanı Schallenberg Geçici Başbakan Olacak

Avusturya'da Siyasi Kriz: Dışişleri Bakanı Schallenberg Geçici Başbakan Olacak
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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Başbakan Karl Nehammer'ın istifasının ardından geçici olarak başbakanlık görevini devralacak. Koalisyon görüşmelerinin başarısızlığı sonrası yaşanan krizle yeni hükümet kurulana kadar Schallenberg'in görevi sürmesi bekleniyor.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Başbakan Karl Nehammer'in istifa kararının ardından yeni hükümet kurulana kadar geçici olarak başbakanlık görevini yürütecek.

Avusturya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, koalisyon görüşmelerinde sonuca varılmamasının ardından istifa eden Başbakan Karl Nehammer'in yerine başbakanlık görevini geçici olarak Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in devralacağı duyuruldu. Devir teslim töreninin cuma günü yerel saatle 11.00'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Avusturya'daki siyasi kriz

Avusturya'da 29 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) tarihi bir zafer elde ederek sandıktan ilk kez birinci çıkmıştı. Başbakan Karl Nehammer'ın partisi Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ikinci, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) üçüncü, Neos dördüncü, Yeşiller ise beşinci sırada yer almıştı. Parlamentoda güç sahibi olan partiler, aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon içerisinde yer almak istememişti. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Ekim ayında hükümet kurma görevini muhafazakar Başbakan Karl Nehammer'e vermişti. Nehammer'in Sosyal Demokratlar ve liberal Neos partisiyle koalisyon hükümeti kurma çalışmaları, Neos partisinin müzakerelerden çekilmesiyle 3 Ocak'ta başarısız olmuştu. Başbakan Nehammer, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada koalisyon görüşmelerinde temel konularda anlaşmaya varılmadığını ve görüşmelerin sonlandırıldığını belirterek istifa edeceğini duyurmuştu. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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