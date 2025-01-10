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Avusturya'da Geçici Başbakanlık Görevine Alexander Schallenberg Geldi

Avusturya'da Geçici Başbakanlık Görevine Alexander Schallenberg Geldi
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Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası geçici başbakan olarak göreve başladı. Karl Nehammer'ın istifasının ardından yemin eden Schallenberg, yeni hükümet kurulana kadar bu görevi yürütecek.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakanlık yapmak üzere yemin ederek göreve başladı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle Karl Nehammer'in istifasının ardından bugün düzenlenen törende başbakanlık görevini devraldı. Yemin ederek görevine başlayan 55 yaşındaki Schallenberg, yeni koalisyon hükümeti kurulana kadar geçici olarak başbakanlık yapacak.

2019'dan beri Avusturya Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Schallenberg, eski Başbakan Sebastian Kurz'un istifasının ardından 2021'de de yaklaşık 2 ay boyunca başbakanlık görevini kısa bir süre yürütmüştü.

Avusturya'daki siyasi kriz

Avusturya'da 29 Eylül'de düzenlenen genel seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) tarihi bir zafer elde ederek sandıktan ilk kez birinci çıkmıştı. Başbakan Karl Nehammer'ın partisi Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ikinci, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) üçüncü, Neos dördüncü, Yeşiller ise beşinci sırada yer almıştı. Parlamentoda güç sahibi olan partiler, aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon içerisinde yer almak istememişti. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Ekim ayında hükümet kurma görevini muhafazakar Başbakan Karl Nehammer'e vermişti. Nehammer'in Sosyal Demokratlar ve liberal Neos partisiyle koalisyon hükümeti kurma çalışmaları, Neos partisinin müzakerelerden çekilmesiyle 3 Ocak'ta başarısız olmuştu. Başbakan Nehammer, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada koalisyon görüşmelerinde temel konularda anlaşmaya varılmadığını ve görüşmelerin sonlandırıldığını belirterek istifa edeceğini duyurmuştu.

6 Ocak Pazartesi günü hükümet kurma görevi verilen FPÖ'nün lideri Herbert Kickl'in bugün ÖVP ile koalisyon görüşmelerine başlaması bekleniyor. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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