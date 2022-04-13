Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, Adalet Komisyonunda - Haberler

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Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, Adalet Komisyonunda

AA - İbrahim Saykılı - Politika
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Komisyona katılanların görüntüsü Toplantı salonundan detay TBMM - Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında başlandı.

BARTIN (AA) - Komisyona katılanların görüntüsü

Toplantı salonundan detay TBMM - Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında başlandı.

Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, Adalet Komisyonunda

Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, Adalet Komisyonunda

Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, Adalet Komisyonunda

AA / İbrahim Saykılı - Politika

Milletvekili, Adalet, Bartın, TBMM, Politika, Haberler

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