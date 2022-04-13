Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, Adalet Komisyonunda
AA - İbrahim Saykılı - Politika
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Komisyona katılanların görüntüsü Toplantı salonundan detay TBMM - Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında başlandı.
BARTIN (AA) - Komisyona katılanların görüntüsü
Toplantı salonundan detay TBMM - Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında başlandı.