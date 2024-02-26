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Avrupa Komisyonu Başkanı İsrail Ziyaretini Kınadı

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail-Filistin çatışmalarının ardından İsrail'e yaptığı ziyareti eleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların patlak verdiği 7 Ekim 2023'ten birkaç gün sonra İsrail'e yaptığı ziyareti kınayarak, von der Leyen'i "tamamen İsrail yanlısı duruşu" nedeniyle eleştirdi.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Borrell, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların patlak verdiği 7 Ekim 2023'den birkaç gün sonra İsrail'e yaptığı ziyareti kınayarak, von der Leyen'i "tamamen İsrail yanlısı duruşu" nedeniyle eleştirdi.

Von der Leyen'in İsrail ziyareti hakkında Borrell, "Uluslararası siyasetle ilgili bir meselede kendisinden başka kimseyi temsil etmeden, tamamen İsrail yanlısı bir pozisyonla yaptığı bu gezi Avrupa için yüksek bir jeopolitik maliyete neden oldu" dedi.

Borrell, "Hamas bir fikirdir ve bir fikirle ancak başka bir fikirle mücadele edilebilir. Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik planları kabul edilemez. Nesiller boyu sürecek bir nefretin tohumları ekiliyor" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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