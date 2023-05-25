- Avrupa'da kullanılan oylar Türkiye yolunda

FRANKFURT - Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için Avrupa'da kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi.

Yurt dışında yaşayan Türk seçmenlerin cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu oy verme işlemleri sona verdi. Almanya'da Frankfurt Başkonsolosluğu'nda kullanılan oylar mühürlenerek diplomatik torbalara konulduktan sonra Yüksek Seçim Kurulu Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu üyelerinin himayesi altında güvenlikli odalara konuldu. Diplomatik torbalarda muhafaza edilen oylar daha sonra YSK görevlileri ve Dışişleri Bakanlığı'na teslim edilerek Türkiye'ye gönderilmek üzere polis eşliğinde Köln Havaalanı'na gönderildi. Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu Başkanı ve Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer'in başkanlığındaki heyet de diplomatik torbaların konulduğu minibüse eşlik etti.

YSK Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu görevlileri mühürlenerek diplomatik torbalara konulan oyları Berlin, Kopenhag, Stockholm, Londra, Köln, Münih ve Lyon havaalanından tutanaklarla alarak Türkiye'ye gönderiyor. Oy torbalarının bulunduğu uçaklar, Danimarka, İngiltere ve İsveç'e uğrayıp, buralardaki oy pusulalarını da aldıktan sonra Türkiye'ye geçecek.

Oy Torbaları Nakil Komisyonu Başkan ve üyeleri, diplomatik kurye ve diğer personeller de İstanbul Havalimanında kiralanan uçağa oyları getirmek üzere binecek. Uçaklar Berlin, Kopenhag, Stockholm, Londra, Köln, Münih ve Lyon'da belirlenen noktalara iniş yapacak. İhtiyaç halinde sefer sayısı, belirlenen iniş noktaları ve güzergahlarda değişiklik yapılabilecek. Toplam 73 ülkede kurulan sandıklarda kullanılan oylar Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'nde güvenli alanda muhafaza edilecek. Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın gözetiminde yapılacak.

Gümrüklerde oy verme işlemleri devam ediyor

Yurt dışında 20 Mayıs'ta başlayan ve 5 gün süren oy verme işlemleri dün Avrupa saatiyle 22.00'de sonra ermiş, YSK tarafından dün yapılan açıklamada yurt dışında oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 889 bin 398 olduğu açıklanmıştı. İlk turda ise yurt dışında ve gümrükte toplam 1 milyon 839 bin 470 kişi oy kullanmıştı. Gümrükte oy kullanma işlemi devam ettiği için, ikinci turda bu sayısının daha da yükselmesi bekleniyor. Gümrüklerde ise, oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.