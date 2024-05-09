Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur

Marmara Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nın ardından Haberler.com'a konuşan Başkan Çaykara "Heyecanlıyız. İmamoğlu'nun ev sahipliğinde toplandık. Yeni dönemde oluşan kurulların seçilmesi noktasında oyumuzu kullandık" dedi.

Çaykara ayrıca, "Birlik Başkanı seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i tebrik ediyorum. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye'nin en köklü kurumlarından bir tanesi. 1975 yılında kurulan bu birliğe hizmet etmiş, başkanlık yapmış herkesi saygıyla anıyorum. Yeni bir dönem heyecanlıyız" açıklamasında bulundu.

BİRLİK VE KENT YOKSULLUĞU VURGUSU

Marmara bölgesinin Türkiye'nin en kıymetli bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Avcılar Belediye Başkanı, "Aynı zamanda bir çok sorunu da içerisinde barındıran bölgedeyiz. Bazı sorunlar var ki parti ayırt etmeksizin vatandaşın yararına topyekun bir mücadeleyi gerektiriyor. O yüzden bu birliğin varlığı kapsayıcılığı yeni dönemde çok önemli olacak. Kaldı ki yeni dönemde en önemli sorunlarımızdan bir tanesi kent yoksulluğu. Bununla beraber belediyelerimiz de hizmetler konusunda yavaş yavaş daralmaya ve maalesef alanlarını eskisi kadar genişletememeye başladı. Bu anlamda bir güç birliği, belediyeler arasında niteliksel bir birlikteliğin vatandaşın yararına olacağını düşünüyorum. Bende birliğimizin en genç belediye başkanlarından bir tanesi olarak hem tecrübe edineceğiz hem de buradaki tecrübelerden fazlasıyla hem belediye başkanlığım adına hem de Avcılarlı hemşerilerimizin çıkarı adına olabildiği kadar faydalanmaya çalışacağız" dedi.

DEPREM SORUNU

Haberler.com'un 'Avcılar'a yönelik şuan için planladığınız öncelik nedir?' sorusuna iseÇaykara, "Öncelikle şunu ifade edeyim, Avcılar'ımızın en büyük sorunlarından bir tanesi deprem konusu. Maalesef özellikle1999 depreminde en derin etkilenen ilçelerden bir tanesi olmamız sebebiyle o günden bu güne maalesef deprem konusu vatandaşın bir numaralı gündemi olarak gelmiş ve devam ediyor. Önceliğimiz kentsek dönüşüm konusu. Vatandaşlarımızın dayanıklı binalarda yaşaması. Bununla beraber nefes alabilecekleri, sadece vakit geçirebilecekleri değil aynı zamanda yaşamaktan keyif alabilecekleri bir Avcılar'ı yaratmak istiyoruz. 10 mahallemiz var. 10 mahallemizin ayrı ayrı problemleri var. O yüzden stratejimizi buna göre kurmaya çalışıyoruz. Öncelikli olarak kentsel dönüşüm ve akabinde de mahallemizin sorunları olmak üzere projelerimize en kısa sürede başladık. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"İNSANLAR ARTIK SİYASET KURUMUNA GÜVENMEK İSTİYOR"

'Genç bir başkan olarak Avcılara ne katacaksınız?' sorusuna ise Utku Caner Çaykara, "Genç bir belediye başkanı daha önce seçim döneminde de ifade ettim aslında bir yaş aralığı değil bir anlayış aralığı. Bunu seçim süreci boyunca da çok yaşadım ve gördüm. İnsanlar artık siyaset kurumuna güvenmek istiyor, siyasetçiye güvenmek istiyor ve siyasetçiye dokunmak istiyor aynı zamanda. O anlamda bizim genç oluşumuz, vatandaşımızla beraber çok daha rahat iletişim kurmamızı, çok daha onların ulaşılabilir bir noktaya olması bunun avantajı oldu bunu da devam ettirmek istiyoruz. Vatandaşın ulaşabildiği dokunabildiği, sarılabildiği, derdini paylaşabildiği bu anlamda aslında biraz da eskide olduğu gibi efsane belediye başkanlarımızın, efsane milletvekillerimiz halkla her zaman iç içe olduğu dönemleri bir nebzede olsa yaşatabilmek onlara bir evlat gibi bir kardeş gibi olabilmek 5 yıl boyunca en çok arzu ettiğim şeylerden bir tanesi" yanıtını verdi.