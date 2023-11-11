Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: Anayasal hukuk devleti saldırılarla karşı karşıya

Başkan Hançerli: "Bugün anayasal hukuk devleti belli saldırılarla karşı karşıya"

İSTANBUL - Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, anayasal hukuk devletinin belli saldırılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Hançerli, "Bugün 10 Kasım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, liderimizin, önderimizin ebediyete intikalinin 85. yılıydı. Onu andık ve özlememizi hasretimizi ifade ettik ama biliyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölmedi. Çünkü kurduğu eserler, inşa ettiği değerler yaşıyor. Sonsuza kadar da yaşayacak. İşte bunlardan bir tanesi belki de en önemlisi anayasal hukuk devleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bugün anayasal hukuk devleti belli saldırılarla karşı karşıya. Anayasanın bir sorunla karşı karşıya olması, anayasal hukuk devletinin bir saldırıyla karşı karşıya olması aslında 85 milyonun ve Avcılar özelinde 452 bin Avcılarlı'nın hakları, hukuku tehlikede anlamına geliyor. Avcılarlılar'ın başta olmak üzere halkımızın, hakkını hukukunu, güvence altına almak ve anayasamızın güvencesini sağlamak için Ankara'dan genel başkanımız Özgür Özel'in de işaret ettiği ve başlattığı sürece destek olmak adına bugün Avcılarlı hemşerilerimle nöbet tuttuk. Hasbihal ettik. Anayasayı ve anayasanın bizlere sağladığı olanakları konuştuk. Hukuku konuştuk ve hukuka, anayasaya ekmek kadar su kadar ihtiyacımız olduğunu barışın, huzurun, bolluğun, bereketin ve mutluluğun anayasa ile hukuk ile ve cumhuriyet ile geleceğinin altını çizdik. Katılan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum ve 7 gün sürecek bu nöbeti yarın yine aynı yerde Havuz Meydanda 20.00'de devam ettireceğiz. Bu bir halkın yöneticilerden talebidir. Yöneticilere demokrasi gereği uyarısıdır" dedi.

Kentsel dönüşüm kanunu konusuna da değinen Başkan Hançerli, "Kentsel dönüşüm kanunu yürürlüğe girdi. Kentsel dönüşümde herkesin beklediği şey maddi ve mali destekti. Kriz vardı. İnsanlar riskli, tehlikeli yapılarında oturmakta kaygılanıyorlar. Güven duymuyorlar. Kentsel dönüşüm için bu mali desteği bekliyorduk. Özellikle önerdiğimiz sıfır faizli finansmanı tüm yurtta bekliyorduk. Neredeyse bir yıldır bekledik ama yasa yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yasa maalesef kentsel dönüşüm sorununu çözen, yaşam hakkı tehlikesini ortadan kaldıran güvenli yapılar ve güvenli bir kent ve gelecek inşasına maalesef olanak sağlayacak bir yöntem, mevzuat, kanun değil. Hatta içerisinde tehlikeler barındırıyor. Mülkiyet hakkının ihlali niteliğinde maddeler var. Diliyorum hiçbir vatandaşımızın mülkiyet hakkı ihlal edilmez. Evinden ocağından mahrum kalmaz. Evi elinden alınmaz. Çünkü kentsel dönüşümde bu örnekleri yaşadık. Avcılar modeli insanların barınma hakkını koruyan, barışı, huzuru, güvenliği sağlayan ve uzlaşmayı öngören, uzlaşma ile birlikte huzuru ve güvenliği ortaya çıkaran bir model. Avcılar modeli ile binlerce yapıyı dönüştürmek mümkün oldu. Zorla insanların malının mülkünü elinden alma tehdidiyle sorun çözülmez. Bu nedenle daha fazla hukuka, daha fazla anayasaya ihtiyacımız var çünkü hukuk güvenlik demek. Hukuk demokrasi ve insan haklarını koruyan hakkı hukuku koruyan hükümler demek. Hukuk eşittir kanun değil" ifadelerini kullandı.