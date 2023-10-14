Avcı, "Milletimize verdiğimiz her sözü tutmaya devam edeceğiz"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, TTK'ya bin 500 işçi alımı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 bin işçi alımı müjdesi sonrası bin 500 işçinin kura çekimi ile belirlendiğini ifade eden Avcı, şöyle dedi:

"Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın; ilimizi yeniden enerji üssü yapan Filyos Doğalgaz Tesisi açılışında verdiği, 2 bin işçinin TTK'da istihdam edilmesine dair sözü, şükürler olsun ki dün gerçekleştirdik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımlarıyla, elektronik olarak noter huzurunda, tamamen şeffaf bir şekilde icra edilen kurada 1500 kardeşimiz TTK'da istihdam edilme sevinci yaşadı. Fakat Zonguldak'ımızın lehine her meseleye muhalif olanlar, bu sevince de gölge düşürmek amacıyla yine bir takım açıklamalarda bulundular. Dün gerçekleştirilen kura programına katılan CHP Milletvekili, siyasi nezaket gösterilerek sahneye davet edilmiş, yeni alımların gerçekleşmesi temennisinde bulunarak, bakanımızın riyasetinde kurada ismi çıkan kardeşlerimizin isimlerini okumuştur. Hal böyle iken, günlerdir yaptığı açıklamalarla süreci baltalamaya çalışan CHP Milletvekilinin; kuraya kendi katılmasına rağmen, şeffaflığa gölge düşürücü ifadeleri tamamen hezeyandır. Bizler Ak Parti olarak daima; Zonguldak'ımızı yeni projeler ve mevcut devam eden yatırımlarla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ileri taşımaya devam ederken, seçim sürecinde milletimize verdiğimiz her sözü tutmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da sıkça ifade ettiği gibi, onlar konuşur AK Parti yapar." - ZONGULDAK