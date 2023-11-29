ATO eski Başkanvekili Mehmet Aypek'in öldürülmesiyle ilgili dava açıldı

Ankara Ticaret Odası'nın eski Başkanvekili Mehmet Aypek'in iş yerinde öldürülmesiyle ilgili dava açıldı. Koruması Halil Gani Güngör'e ağırlaştırılmış müebbet, oğlu İbrahim Güngör'e ise 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ANKARA Ticaret Odası'nın (ATO) eski Başkanvekili Mehmet Aypek'in (73) iş yerinde öldürülmesi ile ilgili, koruması Halil Gani Güngör'ün ağırlaştırılmış müebbet, oğlu İbrahim Güngör'ün ise 20 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, 25 Nisan'da Çankaya ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan ofisinde koruması Halil Gani Güngör tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Halil Gani Güngör ile yardım ettiği belirlenen oğlu İbrahim Güngör, olay sonrası gözaltına alınıp çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. Halil Gani Güngör, iddianamede yer alan ifadesinde, Aypek'in kendisine olan borcunu ödemediğini belirterek, "Evime haciz geldi. Ben de bu konuyu görüşmek üzere ofisine gittim. Ofiste bana silah çekerek küfretti. Ben de silahı alıp 6 el ateş ettim. Ardından teslim oldum" ifadelerini kullandı. İbrahim Güngör de ifadesinde cinayetle ilgisinin olmadığını söyledi.

İddianamede, Halil Gani Güngör hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, oğlu İbrahim Güngör hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek 2 sanık hakkında dava açıldı.